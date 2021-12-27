«القباج»: تنفيذ 40 ألف زيارة منزلية لتوعية‪ ‬الأسر بأضرار المخدرات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه يجري تنفيذ مبادرة «قرية بلا إدمان»، حول أضرار تعاطي المخدرات في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية، العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر، حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023»، لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة.

اختيار 2045 كادرا من أبناء القرى وبناء قدراتهم كمتطوعين

وأشارت «القباج» في بيان لها، أنه جرى اختيار 2045 كادرا من أبناء قرى حياة كريمة، وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية، تنفذ أنشطة الوقاية، ونشر رسائل التوعية داخل تلك القرى، فى ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا‪.‬

تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية

وصرحت بأنه جرى تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وتعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر في القرى.

تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة تعاطى المخدرات

ولفتت إلى أنه يجري تأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب، للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كذلك تنفيذ زيارات منزلية للأهالي، لتوعيتهم بخطورة تعاطي المخدرات، وجرى تنفيذ نحو 40900 زيارة منزلية في 409 قرى حتى الآن من القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، استهدفت في المتوسط 350 ألف مواطن، بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين الأسر بهذه القرى، من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة.

وأوضحت القباج، أنه يجري التعريف بخدمات «الخط الساخن 16023» على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجاني وفى سرية تامة، الذى يقدمه الصندوق في المراكز التابعة أو الشريكة مع الخط الساخن «16023»، البالغ عددها 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن.