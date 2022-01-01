طبيب المنتخب بعد إصابة كلوب بكورونا: محمد صلاح بخير

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، عن آخر التطورات الصحية لمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي عقب الإعلان بشكل رسمي عن إصابة مدربه يورجن كلوب بفيروس كورونا، وغيابه بشكل رسمي عن مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وقال «أبو العلا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «تواصلنا مع محمد صلاح عقب الإعلان عن إصابة يورجن كلوب مدرب ليفربول بكورونا، وأكد لنا أنه بخير وجاهز لبطولة أمم إفريقيا بالكاميرون».

وأضاف أبو العلا: «هناك مسحة لجميع اللاعبين غدًا، قبل الدخول في معسكر المنتخب المغلق قبل السفر إلى الكاميرون، لخوض منافسات أمم إفريقيا يوم التاسع من شهر يناير الجاري».

لمزيد من التفاصيل من هنا