«كاف» يعلن عبر «الوطن»: اعتماد قرار إقامة بطولة أمم أفريقيا في موعدها

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بشكل رسمي، إقامة بطولة أمم إفريقيا في موعدها بالكاميرون، بعد مشاورات عديدة بين المكتب التنفيذي لـ«كاف»، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، رفقة المسؤولين في دولة الكاميرون.

وقال النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أوجستن سنجور، الذي تواجد رفقة «موتسيبي» بالكاميرون، خلال الأيام الماضية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «المكتب التنفيذي اعتمد بشكل رسمي إقامة بطولة أمم إفريقيا في موعدها، وسيجري الإعلان عن ذلك في بيان رسمي من قبل (كاف) خلال الساعات المقبلة، وكذلك بيان من قبل الاتحاد الكاميروني لسرد ورصد الجولات التي أجريناها خلال الأيام الماضية بدولة الكاميرون».

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