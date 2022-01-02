هل يطبق قانون فصل المتعاطي على السيدات؟.. «قانوني» يجيب

بعد تطبيق قانون فصل العامل متعاطي المخدرات في القطاع العام وقطاع الأعمال ظهر العديد من التساؤلات حول تطبيق القانون، وكان أبرزها هل القانون يطبق على العاملات أم يطبق على العامل الرجل فقط، وتجيب «الوطن» في هذه السطور على هذا السؤال الذي شغل بال الكثيرين.

قانون فصل العامل متعاطي المخدرات

وفي هذا الصدد قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن قانون فصل العامل متعاطي المخدرات يحمل بعض الغموض، وذلك تزامنا مع بدء تطبيقه في القطاع العام وقطاع الأعمال، ولكن يجب أن نوضح أن المشرع في تعريفات القانون قال إن العامل يشمل الجنسين الرجل والمرأة، وهناك صندوق مكافحة وعلاج التعاطي والذي ترأسه الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأنشأت خطا ساخنا لمكافحة الإدمان، وهذه خطوة من الدولة لمواجهة تعاطي المخدرات.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون فصل متعاطي المخدرات خص العامل لأنه يمس بالجمهور إذن القانون من التدابير التي تسعى الدولة لتنفيذها لحماية المواطنين، كما أن من يتقدم للعلاج من متعاطي المخدرات يتم اعتباره مريضا ويتم علاجه مجانا وفي سرية تامة، والصندوق خصص رقم خاص به ليستطيع متعاطي المخدرات التواصل مع الصندوق لتلقي العلاج.

علاج متعاطي المخدرات بسرية

وأوضح «السعداوي»، أن الدولة بينت أنه من حق العامل التقدم للعلاج حتى بعد تطبيق القانون، كما أن الدولة إذا أجرت التحليل للعامل واكتشفت إجابية العينة وتعاطيه المخدرات تفصل العامل فورا ويقدم لمحكمة الجنايات بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وفي هذه الحالة لا فرق بين الرجل والمرأة، ولا بين المدير والموظف الصغير، والجميع أما القانون سواء، والقانون يشمل العامل في القطاع العام وقطاع الأعمال، وتنتظر الدولة نتائج التجربة لتتمكن من تعديل القانون بحيث يشمل القطاع العام والخاص.