القوى العاملة بالنواب: قانون فصل متعاطي المخدرات لا يشمل القطاع الخاص

بدأت الحكومة، متمثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات اليوم، وذلك بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد انتهاء البرلمان من مناقشته والموافقة عليه، ويستهدف القانون فصل العامل المتعاطي للمواد المخدرة في القطاع العام وقطاع الأعمال، ويتم ذلك من خلال حملات مفاجئة من الطب الشرعي على المؤسسات الحكومية، ولكن هل يشمل قانون فصل متعاطي المخدرات موظفي القطاع الخاص؟.

فصل متعاطي المخدرات من القطاع الخاص ليس ضمن القانون

ويوضح «الوطن» في هذه السطور إذا ما كان قانون فصل متعاطي المخدرات يشمل موظفي القطاع الخاص، إذ يقول الدكتور طلعت عبد القوي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القانون الجديد يهدف إلى حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، والحد من نسبة تعاطي المخدرات في المصالح الحكومية التي يتوافد عليها المواطنون.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لـ«الوطن»، أن القانون الجديد يشمل كلًا من القطاع العام وقطاع الأعمال، أي يشمل المؤسسات الحكومية التي يتوافد عليها المواطنون، ولا يطبق القانون على القطاع الخاص، موضحا أنه لا يوجد تشريع حتى الآن يهدف إلي فصل الموظف متعاطي المخدرات في القطاع الخاص.

قانون فصل متعاطي المخدرات

وأشار «طلعت» إلي أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لم تفكر بعد في وضع تشريع جديد ينص على فصل العامل متعاطي المخدرات في القطاع الخاص والشركات والمؤسسات الخاصة، على غرار قانون فصل العامل من القطاع العام وقطاع الأعمال، وننتظر نتائج تطبيق القانون حتي يتم التقييم، وبناء عليه يتم تعديل أو اقتراح تشريعات جديدة.