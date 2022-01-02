علي جمعة: «اللي بيدعو لتحديد النسل وتنظيم الأسرة مخلص للبلد» (فيديو)

كشف فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن أفضل الأعمال التي حدثت في 2021، ويتمنى أن تستمر في 2022، قائلا: «قلبي معلق منذ زمن بعيد بالعمل الاجتماعي، ورأيت في البرنامج الذي خرج من مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة بأنه جعل الإنسان قبل البُنيان».

«حياة كريمة» تحتاج لوقت لتصل لكل إنسان في مصر

وأضاف «جمعة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، «ده حدث شاركنا فيه ورحبنا بيه وفرحنا ونتمنى دوامه إلى منتهاه، لأن حياة كريمة مع تراكمات الزمن تحتاج إلى وقت حتى تصل لكل إنسان في مصر».

«عبدالناصر» دعى في خطاباته لزيادة النسل ثم تراجع عنها بعد سنتين

وتابع: «أتذكر أستاذنا علي عبدالواحد وافي ألف كتاب لطيف كان في أوائل الخمسينات وعندي في مكتبتي اسمه (مشكلة مصر في قلة السكان) مكنش واخد باله بأن الدنيا هتنفجر، وكان الزعيم جمال عبدالناصر في خطاباته الأولى في 1952 و1953 يدعو الناس لزيادة النسل والسكان».

وواصل: «لما عرف حقائق الأرقام وأنها ستسير في صورة انفجارية بدأوا يقولوا تحديد وتنظيم النسل والأسرة، بعد سنتين بس يعني سنة 1954، وده يدل على أن هؤلاء الناس كان قلبهم على البلد، كان عاوز يصل إلى ما يسمى بنقطة التعادل بين التنمية وعدد السكان».

عدد سكان مصر بيثقل الحياة الكريمة.. ونقطة تعادلنا 40 مليون فقط

واستكمل: «نقطة التعادل بتاعتنا تقريبا 40 لـ 45 مليون لكن النهاردة فيه 100 مليون يبقى فيه إثقال وده بيأخر قضية الحياة الكريمة، ويبرر ويفصل للناس ليه المخلصين بالبلد ليه بيدعوا للضبط مش كده تحكم فقط، وممارسة سلطة، لكن هذا التحكم له علاقة بنقطة التعادل، ونقطة التعادل هي حياة كريمة».