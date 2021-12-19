علي جمعة للابن الذي يرفض زواج والده العجوز: «عيب اللي بتعمله»

تحدث فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن بر الوالدين وحقوق المسنين، قائلا إن طباع الشخص تتغير مع التقدم في العمر، كما أن الكبر يكشف حقيقة الشخص، ويسقط ما كان يضعه على وجهه من أقنعة.

السن يكشف حقيقة الشخص

وأضاف «جمعة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، «واحد تلاقيه هادي أوي لكن طبيعته من جوا مولع، قد يرسم على وجهه الهدوء والعقلانية، لما بيكبر الأقنعة دي بتسقط ويظهر أنه بيتعصب بشدة، هو في الحقيقة طبيعته كده والكبر كشفه، والعكس صحيح».

وأوضح أن كبير السن يرجع لأصله سواء كانت تأمره بالشدة أو القسوة، «لما شخص كبر في السن وأصبح وحيدا وطلب أن حد يؤانسه أو يتزوج فأولاده يرفضوا، بترفضوا ليه؟ أنتوا لا بترحموا ولا تخلوا رحمة ربنا تنزل، أنا عاوز أفهم ما هذا؟، عيب اللي أنتم بتعملوه، وبعدين الأب ينتقل إلى رحمة الله تعالى ويعرفوا بوفاته بعدها بأيام شئ في منتهى القسوة وعدم الإنسانية».

وواصل: «كان أبويا الله يرحمه بيقول (ربي لا تردني إلى أرذل العمر) وبعديها يقول: تعرف يا علي أرذل العمر هو إيه؟ فأقوله: لا، فقال: السن الذي تحتاج فيه إلى غيرك».

يجب مساعدة المسنين بغض النظر عن عقيدتهم

وأشار إلى أنه يجب استغلال المستشفيات والمواصلات وتمهيد الطرق والنظام الصحي لصالح الإنسان وسعادته ورفاهيته، لافتا أن امرأة دخلت الجنة في كلب رأته عطشانا فسقته، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، «لما بيدخلوا النار أو الجنة عشان قطة أو كلب فما بالك بالإنسان، ويجب علينا أمام هذا التشريف أن نقوم بالتكليف».

وأوضح أنه يجب مساعدة المسنين بغض النظر عن عقيدتهم: «مدام ربنا شرفنا يبقى لازم نرعى ونخدم الحيوانات وجزء من الثواب، والإنسان ثوابه أعلى وأبر، وملكش دعوة بـ هو إيه.. متقوليش ده مفسد أو كافر ملناش دعوة بالحكاية دي، لأن النبي في كل أحاديثه لم ينظر إلى ديانة بل ينظر إلى السن».