علي جمعة يدعو إلى الخروج بمبادرات لحماية البيئة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الله لم يبدأ خطابه ببسم الله المنقم الجبار، بل «بسم الله الرحمن الرحيم»، والرحمة هي أساس الحب، لأن فيها عطاء والحب عطاء.

الناس جميعا أخوة في الدين

وأضاف خلال المؤتمر الدولي لجامعة الأزهر عن تغير المناخ، أنه يجب علينا أن نعامل الإنسان بما يستحقه من تكريم ونعلم أن الناس جميعا أخوة في الدين أو الخلقة، ولذلك يجب أن يؤدي الإنسان حقه، ودور القيادات الدينية أن يكون عندهم وعي قبل السعي، موضحا أن السعي مطلوب أيضا ومهم، ولذلك يجب أن ننظم برامجا ومبادرات للحفاظ على الكون من كل فساد وكل انهيار.

وأشار إلى أنهم في مجلس النواب يهتمون بالبيئة للحفاظ عليها بمقتضيات العمل الصالح الذي يعمر ولا يدمر، والذي يبني نموذجا يحتذى به في فعل الخير.

الدول الأكثر تضررا

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، إن المؤتمر العلمي الثالث لجامعة الأزهر يبرهن على جدية الدولة المصرية في التعامل مع ملف المناخ، وما توليه القيادة السياسية من أهمية بالغة لهذه القضية؛ وفي ضوء رؤية مصر 2030 لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام؛ يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، فإن المؤتمر سيناقش قضايا التغير المناخي على مختلف أنواعها وتأثيراتها على مناحي الحياة الإنسانية على كوكب الأرض، وكيفية التقليل من آثارها في مختلف القطاعات والنشاطات الإنسانية.

ومن جانبه، قال الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، إنه على الرغم من انبعاثات مصر لا تتعدى 0.6 من الانبعاثات في العالم، إلا أن سكانها هم الأكثر عرضة لتغير المناخ، وهي من الدول الأكثر تضررا، وأضاف أبوسنة، أن مصر تشارك في المؤتمرات الدولية لبحث ظاهرة التغيرات المناخية من أجل الوصول إلى حلول مناسبة، وتم اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة تلك الأزمة، وصدقت على الإجراءات الدولية التي تسعى إلى حل هذه الأزمة.