هل مسموح بالبناء على الأراضي الزراعية؟.. لجنة «استفسارات التصالح» توضح

«هل يُمكن إصدار تراخيص بناء على الأراضي الزراعية، حتى في حال التصالح على مخالفات البناء الموجودة على الأراضي الزراعية؟».. سؤال ردده كثيرون من المواطنين الراغبين في الاستفسار عما يخص مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وهو ما أجابت عليه اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات التصالح فى مخالفات البناء بـ«النفي»، بحسب ما جاء في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في القرى، كما أكدت أنّ المدن يُطبق عليها اشتراطات البناء الجديدة لإصدار رخصة البناء، وذلك بهدف ضبط حركة العمران.

ضوابط البناء بعد التصالح

ذكرت اللجنة لـ«الوطن»، أنّه بعد التصالح في مخالفات البناء، فلا يمكن إجراء أعمال تعلية أو استكمال أو تعديل للعقار الحاصل على التصالح، قبل استخراج ترخيص البناء الخاص بالأعمال وفق الضوابط المحددة لذلك، وعلى من يرغب في استخراج تراخيص البناء، اتباع الخطوات المطلوبة للحصول على الرخصة، وهي معلنة داخل المراكز التكنولوجية التي يتقدم لها المواطن، ولا مجال للتلاعب أو تعطيل مصلحة المواطن.

مراقبة تراخيص البناء

وأكدت اللجنة أنّ خطوات تراخيص البناء يتم مراقبتها ومراجعتها بواسطة أكثر من جهة، لضمان عدم حدوث تجاوزات أو مخالفات، واستعادة الوجه الحضاري والعمران ومنع التشوهات البصرية، والحد من أي عشوائيات أو كثافات سكانية داخل منطقة بعينها، وعدم الضغط على المرافق والخدمات، وعدم السماح بأي أنشطة تجارية جديدة أسفل العقارات السكنية في تراخيص البناء الجديدة.

منع مخالفات البناء الجديدة

وأوضحت أنّه غير مسموح بأي أعمال بناء حديثة دون ترخيص، وأي مخالفة جديدة يتم مواجهتها على الفور بالإزالة وإحالة المخالف للنيابة لاتخاذ ما يلزم ضده، وفي سياق متصل، شنّت أجهزة محافظة القاهرة عدة حملات بعدد من الأحياء، وجرى ضبط مخالفات بناء ومصادرة المعدات داخل نطاق حي السيدة زينب وإحالة المخالفين للنيابة.

وأوضحت ضوابط البناء الجديدة، أنّ أقصى ارتفاع مسموح به هو «أرضي و4 طوابق» وفق مساحة الشارع، وغير مسموح بإقامة أبراج سكنية بارتفاعات شاهقة كما كان يحدث في الماضي.