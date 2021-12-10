التنمية المحلية: استمرار إصدار تراخيص البناء وفق الاشتراطات الجديدة

أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، استمرار المحافظات في تلقى طلبات تراخيص البناء من خلال المراكزالتكنولوجية، حيث تخضع المدن لاشتراطات البناء الجديدة ولا تعديل عليها، كما أن القرى والنجوع تستخرج تراخيص البناء وفق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وبالتالي غير مسموح بأعمال بناء جديدة دون الحصول على ترخيص بناء، سواء في المدن أوالقرى، ويتم استثناء المشروعات القومية كالإسكان الاجتماعي من اشتراطات البناء.

البناء دون ترخيص

وأوضح لـ«الوطن»، أنه لا يجوز البناء دون ترخيص سواء فى القرى أو المدن، ويتم اتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين، لافتا إلى أن اشتراطات البناء الجديدة تهدف إلى ضبط العمران واستعادة الوجه الحضاري للمدن والأحياء وإزالة التشوهات ومنع أي مخالفات أو تعديات جديدة، وأشار إلى أن اشتراطات البناء الجديدة لها ضوابط محددة يجري الالتزام بها وغير مسموح بتجاوزها حيث تتم الرقابة طوال فترة إتمام مراحل البناء من خلال الجهات المختصة.

خطوات تراخيص البناء

كما تتضمن اشتراطات البناء الجديدة، اتباع عدة خطوات تبدأ بالتقدم بطلب إلى المركز التكنولوجي التابع له المواطن للحصول على بيان صلاحية، ويقوم المركز التكنولوجي بإعداد الرفع المساحي بواسطة جهة مساحية، وإرسال الطلب ومرفقاته والرفع المساحي إلى الجامعة المختصة لاعتماد بيان صلاحية الموقع وإرساله إلى المركز التكنولوجي وبعدها يتم التقدم بطلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي على النموذج الخاص بذلك من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد شامل نموذج إعداد الترخيص، وصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن، وصورة من السجل الهندسي الخاص بالمهندس والمكتب الهندسي القائم بأعمال الاعتماد، وتقدير قيمة الأعمال طبقا للنموذج المرفق، مع تقديم بيان صلاحية للموقع، وثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المكتب الهندسي، وشهادة المتغيرات المكانية، مع إرفاق صورة من شهادة الاستشاري المعتمد من نقابة المهندسين لأي تقارير أو رسومات يتطلب اعتمادها من الاستشاري، وترسل المستندات المطلوبة إلى المركز التكنولوجي لمخاطبة الجامعة لمراجعة أوراق الترخيص للبت فى الطلب.

وحال الموافقة على طلب ترخيص البناء يجب قيام صاحب الشأن أو المهندس القائم على الأمر بإخطار المركز التكنولوجي بالبدء في أعمال البناء وفق الترخيص قبلها بأسبوعين على الأقل.