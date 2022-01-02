الأزهر يحذر من استهداف «داعش» للمسيحيين حول العالم.. وبابا الفاتيكان هدف رئيسي

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من تهديدات إرهابية جديدة أعلنها تنظيم داعش الإرهابي، تزامنا مع احتفالات العالم ببداية السنة الميلادية الجديدة؛ إذ توعد التنظيم الإرهابي بتحويل أعياد المسيحيين حول العالم إلى جنائز، بحسب قوله.

وأكد مرصد الأزهر في تقرير له، أن تنظيم «داعش» الإرهابي، وضع بابا الفاتيكان هدفًا رئيسيًا له خلال الفترة المقبلة، وهو ما يرجح احتمالية شن التنظيم لهجمات إرهابية ضد الكنائس، مستغلًا تواجد المسيحيين بها احتفالًا بأعيادهم الدينية، وقد حرض التنظيم الإرهابي المسلمين على عدم التعامل مع المسيحيين؛ متعللًا بأن ما أسماهم بـ«المسيحيين المعاصرين» يحاربون الإسلام وأهله.

التنظيم الإرهابي يعاني من حالة إفلاس

وأكد مرصد الأزهر خلال تحليل ما جاء في افتتاحية منشورات أنتجها «داعش» الإرهابي، أن التنظيم انتهج مؤخرًا استراتيجية التهديد معتمدًا على تواجده الإلكتروني وذئابه المنفردة ممن يؤيدون أيديولوجيته، وهو ما يدل على حالة الإفلاس التي يعاني منها التنظيم الإرهابي بعد الضربات العسكرية التي أوقعت عدد كبير من عناصره، إلا أن ذلك لا ينفي الخطورة التي لا زال يشكلها التنظيم بسبب عناصره المتخفية المنتشرة حول العالم ويدينون بالولاء له.

تأمين احتفالات المسيحيين

وأشار المرصد، إلى أن اتخاذ التدابير الأمنية لتأمين الاحتفالات التي تشهد تواجدًا جماهيريًا كبيرًا أمر ضروري لإفشال خطط التنظيمات الإرهابية التي تستغل تلك التجمعات؛ لتوجيه ضربات تسجل عدد ضحايا أكبر مقارنة بالعمليات الفردية؛ ولعل ما شهدناه من استهداف للمصلين بكنائس سريلانكا عام 2019 خير شاهد على توجه أهداف التنظيمات الإرهابية وتحركاتها.

وكان قد أنتج مرصد الأزهر فيديو حديث تحت عنوان: «الإسلام والأديان الأخرى»، للتصدي لمحاولات البعض إثارة الفتنة والفرقة بين أبناء المجتمع الواحد، وبيان ما حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أتباع الأديان الأخرى.