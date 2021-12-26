مرصد الأزهر يحذر من هجوم إرهابي داعشي بعد تدوينة رأس «سانتا كلوز»

قال مرصد الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنه في هذا الوقت من كل عام منذ إعلان تنظيم «داعش» الإرهابي دولته المزعومة، تبثُّ الحسابات التابعة له على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تهدِّد باستهداف المواطنين خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة في الدول الغربية.

تهديد الإرهاب لأعياد الميلاد

وأضاف المرصد، في بيان له: «في منشور جديد للتنظيم الإرهابي، ظهر رجل مُلثَّم يحمل سكينًا في إحدى يديه، في حين يحمل في يده الأخرى رأس سانتا كلوز الذي يرمز إلى أعياد الميلاد ورأس السنة عند الغربيين؛ ما يمثِّل تهديدًا صارخًا مع انتشار الاحتفالات بأعياد الميلاد في أنحاء متفرقة حول العالم».

وتابع المرصد: «كما احتوى المنشور على رسالة داعشية تدعو مؤيدي أيديولوجيته المتطرفة - الذين يعيشون في أوروبا وأستراليا وكندا وروسيا أو أي مكان توجد فيه الاحتفالات بأعياد الميلاد عمومًا - إلى تنفيذ هجمات إرهابية ضد المواطنين باستخدام السكين أو الدهس أو القنابل أو الرصاص، في رسالة واضحة لاستخدام الأداة المتاحة أمامهم لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأبرياء في الشوارع خلال الاحتفالات».

التهديدات تخدم أجندة اليمين

وأكد مرصد الأزهر أن هذه الرسائل التهديدية التي يبثُّها التنظيم الإرهابي كل عام خلال احتفالات عيد الميلاد تعدُّ بمنزلة أمر للخلايا الداعشية في أوروبا والغرب للقيام بهجمات إرهابية، ورسالة واضحة إلى الذئاب المنفردة لتنفيذ عمليات إرهابية خلال هذه الفترة.

وحذِّر المرصد من أن هذه التهديدات تخدم أجندة اليمين المتطرف الذي يربط بين المسلمين والإرهاب دائمًا في هذه الدول؛ ما ينذر بارتفاع وتيرة «الإسلاموفوبيا» في الغرب خلال هذه الآونة.

يشار إلى أن ملف المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي ما زال يهدد الكثير من دول العالم الغربي، وتتجه الأنظار دائمًا إلى خطرهم خاصة في المناسبات والاحتفالات الدينية.