«التضامن»: تخصيص 4 ملايين و800 ألف جنيه سنويا لحاضنات الفائقين

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إنه جرى الانتهاء من إنشاء حاضنات للفائقين بـ14 جامعة مصرية، بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية، لافتا إلى أن عدد الطلاب الفائقين بهذه الجامعات يبلغ نحو 464 طالبًا من الكليات المختلفة، منهم 350 طالب بكالوريوس و104 طلاب دراسات عليا «ماجستير ودكتوراه»، بكليات «الطب، الهندسة، الحاسبات، الزراعة، العلوم والصيدلة والطب البيطري».

تخصيص 4 ملايين للحاضنات

وأضاف «هاشم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجمالي الميزانية المخصصة سنويا لحاضنات الفائقين، تبلغ نحو 4 ملايين و800 ألف جنيه، مشيرا إلى أن «حاضنات الفائقين» إحدى البرامج التي تنفذها وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، التي تم تشغيلها بجامعة خاصة، و25 جامعة حكومية، وثلاثة فروع بجامعة الأزهر، مشيرا إلى أن متوسط تكلفة الأصول المخصصة للمشروع نحو 290 مليون جنيه.

تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للطلاب

وأوضح مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، أن الوحدات الاجتماعية بالجامعات، تعمل على تقديم مختلف الخدمات للطلاب سواء اقتصادية أو اجتماعية، خلال فترة دراستهم بالجامعة، وتقديم مساعدات مالية للطلاب غير القادرين، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وتقديم قروض ميسرة من بنك ناصر الاجتماعي، وتقديم أجهزة تعويضية للطلاب متحدي الإعاقة من ذوي الهمم.

ولفت إلى أنه في عام 2022 سيجري استكمال حاضنات الفائقين بكل الجامعات الحكومية، وإضافة بعض الكليات النظرية، مشيرًا إلى أنه يتم تخصيص مبلغ شهري للطلاب الفائقين يُصرف عليهم خلال فترة دراستهم بالجامعة، وتشجيع الطلاب الذين لديهم مشروعات بحثية وأيضًا مشروعات صغيرة، كما يتم تدريب الطلاب الذين يحتاجون إلى دورات تدريبية.