وحدات اجتماعية بـ35 جامعة خاصة وأهلية لإقراض الطلاب المتعثرين

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن الوزارة ستنشئ وحدات اجتماعية داخل 35 جامعة أهلية وخاصة، يُقدم من خلالها قروض لاستكمال العملية التعليمية، وذلك بعد نجاح تجربتها في الجامعات الحكومية، موضحا:«لو طالب في جامعة خاصة ووالده اتوفى وتعثر في دفع المصروفات، فسيتم إقراضه، ودفع قيمة ما اقترضه بعد التخرج».

وأوضح مستشار الوزارة في تصريحات لـ«الوطن»، توقيع بروتوكول مع الجامعة المصرية الروسية لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي، يبدأ العمل بها فعليا في 1 فبراير 2022 بعد الانتهاء من تجهيزها، مؤكدا أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت في إنشاء وحدات للتضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تقديم خدمات اجتماعية متكاملة لطلاب الجامعات

ولفت مستشار وزارة التضامن، إلى أن الوحدات تعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة لطلاب الجامعات، من خلال برامج تأهيلية أو تثقيفية أو توعوية أو اقتصادية أو علاجية، للحد من المخاطر التي يمكن أن تعيق تنمية الشباب، والتركيز على إعدادهم فكرياً ومهارياً، حتى يمثلوا قيمة اقتصادية فعالة لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعاتهم.

وأضاف «هاشم»، أن محاور عمل وحدة التضامن بالجامعة تشمل محور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للطلاب، ومحور التوعية وبناء الشخصية للطلاب، إضافة إلى محور دعم المعارف والخبرات للطلاب.

تشغيل وحدات التضامن في 25 جامعة حكومية

ولفت مستشار الوزارة، إلى أن وحدات التضامن الاجتماعي تم تشغيلها في 25 جامعة حكومية، و3 فروع بجامعة الأزهر، وجامعة خاصة، إذ تقوم بدفع مصروفات دراسية، وتقديم أجهزة تعويضية، وتقديم قروض لاستكمال العملية التعليمية للطلاب المتعثرين وفق شروط وضوابط خاصة.

وأكد أنه سيتم تجربة القروض الدراسية بدون فوائد للطلاب، لاستكمال العملية التعليمية في بعض الجمعيات الحكومية والخاصة، بالتعاون مع الجمعية الشرعية، وفق ضوابط وشروط خاصة، وستُنفذ التجربة بـ5 جامعات في المرحلة الأولى.