برنامج «حاضنات الفائقين بالتضامن» يكرم طلاب جامعة المنيا المتميزين

كرمت وزارة التضامن الاجتماعي 25 طالباً وطالبة من الفائقين بكليات الطب والصيدلة والهندسة والعلوم والزراعة، الدراسات العليا، بجامعة المنيا ضمن فعاليات برنامج «حاضنات الطلاب الفائقين».

جاء ذلك خلال حفل نظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، وإشراف عام وحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ والدكتور صلاح أحمد هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمداء الكليات، وطلاب الجامعة الفائقين، وطلاب الدراسات العليا المميزين.

نائب رئيس الجامعة يشيد بالتعاون مع وزارة التضامن

أثنى الدكتور عصام فرحات، على التعاون المثمر لوزارة التضامن الاجتماعي مع جامعة المنيا في دعم الفائقين دراسيًا من طلاب الجامعة، وطلاب الدراسات العليا الذين يمتلكون أفكارا بحثية قابلة للتطبيق والتنفيذ لحل المشكلات المجتمعية في المجالات المختلفة، أو فتح آفاق لمشروعات تنموية جديدة، وكذلك تشجيع الطلاب الفائقين لاستمرار تميزهم.

تخصيص مبالغ مالية للطلاب الفائقين بالكليات العملية

ومن جانبه، أوضح الدكتور صلاح أحمد هاشم، أن الوزارة خصصت مبالغ مالية للطلاب الفائقين بالكليات العملية بشكل شهريً تُصرف لهم خلال فترة دراستهم بالجامعة، إلى جانب دعم الأفكار البحثية التي تخدم المجتمع حتى استكمال هذه الأبحاث.

ومنحت وزارة التضامن الاجتماعي مطلع الشهر الجاري درع تكريم لجامعة المنيا، تقديراً لمشاركتها المتميزة في مشروع حاضنات رعاية الفائقين علمياً بالجامعات المصرية، وذلك من خلال المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية، للارتقاء بالبحث العلمي ودعم الباحثين المتميزين، وبرامج رعاية الفائقين، والتمكين الاقتصادي للخريجين، وتنمية الفكر والإنتاج بالجامعات، وكذا توفير الرعاية الاجتماعية للطلاب الأولى بالرعاية.