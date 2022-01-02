إعادة فتح الطريق الدولي «النفق - شرم الشيخ» بعد إزالة آثار السيول

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إعادة فتح الطريق الدولي «النفق - شرم الشيخ» أمام حركة السفر، بعد إزالة آثار السيول.

وأشار المحافظ إلى أنه أصدر تكليفات إلى مدير الموارد المائية بجنوب سيناء، بضرورة تشكيل لجنة للمرور على كل المناطق التي تعرضت للأمطار والسيول ليلة أمس، وإجراء حصر شامل لكميات المياه المخزنة أمام السدود والبحيرات في كل المناطق المنكوبة.

وأوضح أن المدن التي تعرضت إلى السيول هي رأس سدر، وأبورديس، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وطابا، لافتا إلى توقف الأمطار ليلة أمس، ويُجرى الآن عمليات حصر للمناطق المضارة، وتحديد حجم الخسائر.

تخزين 50 ألف متر مكعب من المياه

وقال اللواء خالد فودة في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول نجحت بالفعل في الاختبارات التي تعرضت لها، إذ نجحت البحيرات والسدود الموجودة في منطقتي وادي ميعر ووادي خبران بطور سيناء في تخزين ما يقرب من 50 ألف متر مكعب، وجاري حصر باقي الكميات.

إعادة فتح الطريق الدولي بعد إغلاق 8 ساعات

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى إعادة فتح الطريق الدولي «النفق - شرم الشيخ» أمام حركة السفر، وقال إنه جرى التنسيق بين مرور جنوب سيناء ومرور السويس وبدأت السيارات في التحرك علي الطريق الدولي الجديد، موضحا أن الطريق الساحلي مازال مغلقا وسيجرى افتتاحه خلال ساعتين بعد الانتهاء من إزالة آثار السيول.

يذكر أن الطريق أغلق ليلة أمس حتى صباح اليوم الأحد، لمدة 8 ساعات تقريبا، بسبب السيول القادمة من وادي السحيمي وعين سدر.