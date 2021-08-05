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إصابة شقيقين في انقلاب سيارة على الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء

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حماده الشوادفي
11:30 ص | الخميس 05 أغسطس 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصيب شقيقان، اليوم الخميس، في انقلاب سيارة على الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي للعلاج.

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الجديد، وتحديدًا بين مدينة أبوزنيمة ومدينة رأس سدر، وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من «إيهاب السيد يونان، 36 عامًا بسحجات وكدمات، وألبرت السيد يونان، 34 عامًا بسحجات وكدمات».

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية، وإجراء الإشاعات والتحاليل اللازمة، كما جرى إخلاء الطريق، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

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