سقوط أبراج كهرباء ضغط عالي بسبب السيول الجارفة في جنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تتعرض لموجة من الطقس السيء تسببت في سقوط أمطار وسيول علي معظم مدن المحافظة، مشيرا إلى أن الأمطار والسيول تسببت في سقوط 3 أبراج كهرباء للضغط للعالي، مما ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من الطور وشرم الشيخ.

ربط شرم الشيخ بشبكة محطة نويبع

وأضاف محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن» قبل قليل، أنه جرى توصيل التيار الكهربائي إلى شرم الشيخ عن طريق الربط مع محطة نويبع، وعادت الكهرباء مرة أخرى إلي المدينة، كما يجري ربط مدينة الطور على مدينة أبورديس، وخلال ساعات سيتم إعادة التيار الكهربائي إلي المدينة.

واكد المحافظ أن الأمطار هدأت في كل المدن، ويجري تقدير الخسائر وشفط كميات المياه المتراكمة في الشوارع وإعادة فتح الطرق المغلقة.

متابعة أزمة الأمطار والسيول

وقال اللواء خالد متولي، مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية والأزمات، إن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة مازالت تقوم بمتابعة وإدارة أزمة الأمطار والسيول التي تتعرض لها المحافظة، موضحاً أن رؤساء المدن يقومون بواجباتهم منذ سقوط الأمطار وهناك سيارات جري الدفع بها لشفط مياه الأمطار من الشوارع.

كانت جنوب سيناء تعرضت الي ظروف جوية مضطربة أدت إلى سقوط أمطار غزيرة عىي معظم مدن المحافظة، تسببت في حدوث سيول في وادي فيران ووادي سدر ووادي زغرة.

وتعرضت مدينة سانت كاترين لتساقط كثيف للثلوج لمدة قاربت على الساعة، ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة جنوب سيناء بياناً ذكرت فيه قرار المحافظ بتعطيل الدراسة غداً في مدارس شرم الشيخ فقط بسبب سوء الأحوال الجوية.