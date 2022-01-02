فريق طبي بمستشفى قنا الجامعي ينجح في استئصال كامل لرئة طفل بعد تليفها

نجح فريق طبي، من قسم جراحة القلب والصدر وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية، في الاستئصال الكلي لرئة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بعد إصابتها بتليف.

قال الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية: «العملية الجراحية تأتي استمراراً لعملية التطوير الشامل لكافة أقسام مستشفيات قنا الجامعية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا حيث شهدت الفترة الماضية استحداث العديد من الجراحات المتقدمة والمتخصصة».

حالة الطفل قبل العملية

وأضاف الدكتور محمود خيري عبد اللطيف المشرف على قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا والمستشفى الجامعي، أنه بعد مناظرة حالة طفل يبلغ 4 سنوات يعاني من أعراض ضيق التنفس والاختناق تم عمل جميع الفحوصات الطبية والتي أظهرت إصابته بتليف كامل وانكماش بالرئة اليسرى.

وتابع، تمكن فريق جراحي بالقسم بقيادة الدكتور كرم مسلم عيسى أستاذ جراحة القلب والصدر من الاستئصال الكاملة للرئة المصابة وأخذ عينة من الشعب الهوائية وذلك باستخدام المنظار الجراحي بمشاركة الدكتور محمد عبد الباري بالقسم والطبيبة شيماء أحمد مسلم إخصائي جراحة القلب والصدر والطبيب محمد عبد المعطي الطبيب المقيم ومن هيئة التمريض كلا من هناء بكار وجهاد بهيج.

الفريق الطبي بمستشفى قنا الجامعي

كما أشار الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بطب قنا المستشفى الجامعي، إلى أن الفريق الطبي من القسم بمشاركة الدكتور أحمد فتحي المدرس بالقسم والطبيب محمد الزوق المدرس المساعد نجحوا في ذلك عن طريق التخدير باستخدام تنفس صناعي أحادي التهوية على الرئة التي تم استئصالها.