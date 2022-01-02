القبض على مغني الراب «كوداك بلاك» بتهمة التعدي على الممتلكات

ألقت السلطات الأمريكية، القبض على مغني الراب كوداك بلاك، أمس، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير في جنوب فلوريدا، وفقا لما أعلنه مكتب شريف مقاطعة بروارد.

وقال شريف مقاطعة بروارد، إنه جرى احتجاز بلاك في مسقط رأسه في بومبانو بيتش، في وقت مبكر من صباح يوم السبت، لم يفصح المحققون عن تفاصيل حول سبب الاعتقال.

وذكرت صحيفة «Sun Sentinel» أن بلاك، واسمه القانوني «بيل كابري»، قدم سندًا لاحقًا وأُطلق سراحه.

إطلاق سراح كوداك بلاك بعد ساعات من القبض عليه

ولم تكن تلك الأزمة الأولى التي يواجهها مغني الراب الأمريكي، إذ حكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة ثلاث سنوات، بتهمة تزوير وثائق تستخدم لشراء أسلحة من متجر أسلحة في ميامي، خففها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في آخر يوم له في منصبه في عام 2020، وكان ذلك بعد ما قضى نحو نصف عقوبته.

وحُكم على بلاك»، لاحقًا بالمراقبة في أبريل الماضي بتهمة الاعتداء على فتاة مراهقة في غرفة فندق بولاية ساوث كارولينا، واتهم «بلاك» في الأصل بالاغتصاب، لكنه وافق على صفقة وأقر بأنه مذنب في الاعتداء من الدرجة الأولى.

من هو مغني الراب كوداك بلاك؟

يعتبر كوداك بلاك البالغ من العمر 24 عاما، صاحب مسيرة مهنية ناجحة ولمن لديه أيضا العديد من الخلافات العامة والقضايا القانونية، حيث بدأت مشاكله القانونية في المدرسة الإعدادية وزادت بشكل ملحوظ خلال أواخر عام 2010، في عام 2019 ، تم القبض على بلاك لحيازته أسلحة وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريبًا في السجن الفيدرالي، وأثناء سجنه أصدر ألبومه الغنائي الثالث.

باع «بلاك» أكثر من 30 مليون أغنية فردية ولديه العديد من الجوائز عن عدد من أغانيه المنفردة منها «Zeze» و«No Flockin» و «Roll in Peace».