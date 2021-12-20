مصرع مغني راب أمريكي طعنا خلال حفل موسيقي بـ «لوس أنجلوس»

لقى مغني راب أمريكي يدعى «دراكيو ذا رولر»، مصرعه، طعنا بسكين خلال مشاركته في مهرجان موسيقي في مدينة لوس أنجلوس جنوب ولاية «كاليفورنيا» الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وعلى إثر حادث الطعن، ألغى المنظمون المهرجان.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن «دراكيو»، اسمه الحقيقي داريل كالدويل، ويبلغ من العمر 28 عاما.

من جانبها، قال المتحدث باسم شرطة الولاية، لويس جارسيا، إن شجارا اندلع خلف المسرح الرئيسي أسفر عن إصابة المغني، بجروح خطيرة على يد مشتبه به كان يستخدم سلاحا حادا، حيث تم نقله إلى المستشفى الذي توفي فيه لاحقا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

اعتقال «ذا رولر» لارتكابه جريمة قتل في عام 2017

واشتهر «ذا رولر»، بأسلوبه الهادئ في موسيقى الراب ولغته العامية المميزة، مثل أغنية «فلامينج». واعتقلت السلطات، ذا رولر، في عام 2017 لارتكابه جريمة قتل تمت تبرئته منها في نهاية المطاف.

وبقى ذا رولر، في السجن بعد أن حاول المدعون العامون القول بأن كلماته ومقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة به كانت دليلاً على أنه كان جزءا من عصابة، فيما قالت الإذاعة الوطنية العامة «إن بي آر»، إن السلطات أطلقت سراح ذا رولر، في نوفمبر 2020، من السجن بعد التوصل إلى اتفاق بعد 3 سنوات في السجن.

وفي المغرب، اقتحم شخصا في حالة غير طبيعية، حماما للنساء في منطقة بويزكارن التابعة لولاية كلميم وادنون، ونقل موقع «زنقة 20» المغربي عن مصادر قولها إن الواقعة خلفت هلعا وخوفا رهيبا بين كل النساء المتواجدات حين وقوع الواقعة داخل الحمام النسائي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتمكنت قوات الأمن المغربية من إلقاء القبض على الشخص، ونقله إلى إحدى المستشفيات القريبة في انتظار التحقيق معه ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة، فيما أكدت المصادر، أن الشخص كان في حالة هيستيرية، فيما أشار الموقع المغربي، إلى أنه لم يعرف بعد أسباب ودوافع اقتحام الشخص المذكور للحمام.