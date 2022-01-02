نواب يطالبون بضم عمال القطاع الخاص للتأمين الصحي

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،تأييدا من غالبية النواب بمشروع قانون العمل الجديد، ورحبت الهيئات البرلمانية الممثلة تحت قبة مجلس الشيوخ بمشروع قانون العمل الجديد ،لما يتضمنه من إعادة لصياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل .

قانون العمل

فيما طالب بعض النواب بإدراج فئات الخدم المنزلى ضمن مشروع قانون العمل الجديد، وتساءل النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ عن أسباب التوسع فى استيراد العمالة الأجنبية ،فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى الأستفادة من العمالة المصرية .وقال :لابد من ربط علاقات العمل المختلفة بتأمين صحى أجبارى وشامل للعامل بحيث يغطى التأمين الصحى الشامل لكل العمال .وتساءل :لماذا لم يحضر ممثل التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم مناقشات مشروع قانون العمل الجديد.

مجلس الشيوخ

وأيد اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ، كلام زميله النائب سامح عاشور .وطالب ضرورة النص على ضم جميع العمال بالقطاع االخاص إلى منظومة التأمين الصحي .

قال المستشار فرج الدري، إن مشروع القانون أحصى كل صغيرة وكبيرة لضمان علاقة متوازنة بين طرفي العمل،

وأكدت النائبة سما سليمان إن مشروع القانون يخاطب أكثر من 26 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص.وأشارت النائبة سما سليمان إلى أن خطة الدولة تعمل على دعم قطاع الصناعة و الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مضيفة أنه أقرب إلى القانون الاجتماعي الذي ينعكس على المجتمع، لافتة إلى انه يقضي على البطالة ويحقق السلم

وقال اللواء مجد بركات أن مشروع القانون يفعل مواد الدستور من خلال تنظيم عقد العمل الفردى والمشترك .وبيان طرق إنهاء علاقة العمل بدون تعسف .وأشار إلى أهميته فى دعم الاقتصاد القومى .