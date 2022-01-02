«الإسكان» تعد أول كود مصري لتدعيم وترميم المنشآت الخرسانية

قال الدكتور عمرو علي عبدالرحمن، رئيس قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس السابق، ونائب رئيس لجنة الكود المصري لتصميم المنشآت الخرسانية، التابعة لوزارة الإسكان، إنّ الوزارة تعد حاليا أول كود مصري لتدعيم وترميم المنشآت الخرسانية، بالتعاون مع الجهات البحثية المتخصصة.

المنشآت الخرسانية

وأوضح عبدالرحمن، خلال كلمته بمحاضرة نظمتها شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين، أنّ مصر كانت من أوائل دول العالم التي وضعت كود استخدام الكمرات المسلحة لترميم المباني عام 2005، وهو ما تم تجديده عام 2018.

وبحسب بيان عن نقابة المهندسين، فهناك 3 خطوات أساسية يجب أن يمر بها ترميم أي منشأ، وتشمل «تحديد مشكلة المنشأ، تحديد سبب المشكلة التي يعاني منها، واتخاذ قرار بترميم أو تدعيم أو إزالة المنشأ»، موضحا أنّ طبيعة المنشأ سواء كان أثري أو سكني أو إداري أو مخزن، هي التي تحدد أفضل طريقة لترميمه.

تدهور الخرسانات

وتناول نائب رئيس لجنة الكود المصري، موضوع تدهور الخرسانات، مرجعا سبب الأزمة إلى عيوب في التصميم والمواد المستخدمة في التشييد فضلا عن التنفيذ، محذّرا من خطورة صدأ الحديد الذي يتسبب في تلف الخرسانة، إضافة إلى الحمولات الزائدة، كل هذا بخلاف عوامل خارجية مثل الزلازل أو الحرائق أو التغيرات المناخية.

وتناول عبدالرحمن أيضا في محاضرة نقابة المهندسين، السبب الثالث لتدهور الخرسانة الذي يحدث بـ«فعل الزمن»، خاصة وأنّ الخرسانة تصمم لعمر افتراضي 50 عاما، مشددا على أهمية زيادة كفاءة الخرسانة أثناء تصنيعها، إذ إنّها الوسيلة الوحيدة الفاعلة لمواجهة أي أزمات في المنشآت الخرسانية.

وتطرق أستاذ الهندسة الخرسانية إلى تحسين كفاءة المنشآت عبر 6 مراحل، أبرزها:

- تكبير القطاع الخرساني من خلال قميص خرساني أو حديدي.

- ربط الخرسانة بمادة أخرى، وإضافة عنصر إنشائي جديد.

- التدعيم باستخدام البوليمرات المسلحة.

الصيانة الدورية

وشدد الدكتور عمرو علي عبدالرحمن، على أهمية الصيانة الدورية للمباني، لزيادة العمر الافتراضي للمنشأة، ومواجهة أي مشكلة إنشائية قبل تفاقمها، موضحا أنّ عملية الترميم والتدعيم تتم فقط على أيدي مقاولين متخصصين لترميم وتدعيم المباني.