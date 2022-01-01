اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين تعلن شروط التصويت والترشح

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 برئاسة المهندس هاني محمد محمود، شروط الترشح والتصويت في عملية الاقتراع المقررة فضلًا عن موعد إعلان فتح باب الترشيح خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2022 الجاري، وذلك بعدما جرى غلق باب تحديث البيانات أمس الجمعة 31 ديسمبر 2021 وذلك من خلال اللينك المنشور على صفحة النقابة، لإتاحة الفرصة للمهندسين للانتخـاب والترشـح بأي من النقابات الفرعية بالمحافظـات حال تغيير محـل الإقامة أو تغييـر النقابة الفرعيـة التابع لها العضـو.

انتخابات نقابة المهندسين

وقالت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، في بيان لها، إنَّ ذلك يأتي طبقـاً لأحكام المادة 93 مكرر مـن النظـام الداخلي لقائــون النقابـة لإعداد قاعدة بيانات المهندسين الناخبين مع نهاية عام 2021، كمـا تؤكد اللجنة على أهمية سـداد المهندسين لكل الاشتراكات المتأخرة خلال شهر يناير وفي الأسابيع الأولى من شهر فبراير للعام المالي 2022 لاستحقاق المشـاركة في العملية الانتخابية طبقا لأحكام المادة 13 من القانون.

كما تنص المادة 12 من القانون على أن (تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كل الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سـددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الانتخابات).

اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022

كما أكّدت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، أنَّه سيجرى نشر الإعـلان الخاص بميعاد فتح باب الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كل المستويات وقفله ومواعيد الانتخابات في جريدتين يوميتين وعلى صفحة النقابة العامة وعلى صفحـات النقابات الفرعيات بالمحافظات، وذلك قبل فتح باب الترشيح بـ7 أيام على الأقل (الأسبوع الأول من يناير).

وتابعت لجنة الإشراف على انتخابات نقابة المهندسين 2022، أنَّ ذلك يجرى بعد الانتهاء من إعداد آليات تطبيق التمثيل النسبي الحالي للشعب الهندسية بمجالس النقابات الفرعية بالمحافظات طبقًا لنـص العـادة: (95 من النظام الداخلي للقانون وطبقًا لقرار المجلس الأعلى للنقابة في هذا الشان.