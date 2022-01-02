زيارة ميدانية للمتدربين لمحطة الطاقة الشمسية بجمعية المهندسين المصرية

اختتمت لجنة التنمية المستدامة برئاسة المهندس الاستشاري حسن عبدالعليم، أمين عام نقابة المهندسين المصرية، فعاليات دورتها التدريبية المجانية عن «أساسيات نظم الخلايا الشمسية المتصلة على الشبكة» بزيارة محطة الطاقة الشمسية المنفذة بالفعل في جمعية المهندسين المصرية، رافق المهندسين المتدربين في الزيارة الميدانية المهندس محمد عبدالحميد كامل مقرر اللجنة، والمهندس الاستشاري محمد عبدالمنعم منسق الدورة التدريبية، والدكتورة كاميليا يوسف استشاري جهاز تنظيم الكهرباء ومحاضر الدورة التدريبية.

مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة

وقال بيان صادر عن نقابة المهندسين إن الدورة التدريبية المجانية أقيمت بالتعاون مع مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV، والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تأهيل المهندسين حديثي التخرج من شعبتي «كهرباء - ميكانيكا» لمساعدتهم للالتحاق بالشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية، إضافة إلى مساعدة رواد الأعمال في إنشاء شركاتهم الخاصة من خلال نقل خبرة عملية للمتدربين وتدريبهم على كيفية عمل دراسة الجدوى والربحية لمشاريع الخلايا الشمسية والإطلاع على مكونات حقيقية للأنظمة الشمسية.

تأهيل وتدريب المهندسين حديثي التخرج

وخلال فعاليات الدورة أكد المهندس محمد كامل، مقرر لجنة التنمية المستدامة بنقابة المهندسين المصرية، على أن اللجنة تسير وفق الرؤية العامة للنقابة والمتوافقة مع الرؤية الإستراتيجية للدولة 2030 في تطبيق أهداف التنمية المستدامة، وهي تأهيل وتدريب المهندسين حديثي التخرج وفي القلب منهم مهندسي شعبتي كهرباء وميكانيكا، لمساعدتهم للالتحاق بالشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية، إضافة إلى مساعدة رواد الأعمال في إنشاء شركاتهم الخاصة وتدريبهم على كيفية عمل دراسة الجدوى والربحية لمشاريع الخلايا الشمسية، والاطلاع على مكونات حقيقية للأنظمة الشمسية، مشيرًا إلى أن لجنة التنمية المستدامة ستجري زيارة ميدانية عقب انتهاء الدورة التدريبية للمتدربين لمحطة الطاقة الشمسية بجمعية المهندسين المصرية، موضحًا أنه تم تدريب 70 مهندسًا من حديثي التخرج تم تقسيمهم إلى مجموعتين.