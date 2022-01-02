وزير الأوقاف يهدي سفير فرنسا 13 كتابا للفكر المستنير: الوسطية منهجنا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ الوزارة ترفع راية الإنسانية عالية، وتتبنى الفكر الوسطي منهجًا ثابتًا، وتعمل على نشره عالميًّا، من خلال العديد من الإصدارات في مجال الفكر الوسطي المستنير وترجمتها إلى العديد من اللغات الأجنبية المختلفة، ومن خلال برامجها التدريبية وأئمتها الموفدين إلى مختلف دول العالم، متابعا: «ندرك أنّ السلام غير الشامل سلام منقوص وغير عادل».

المصلحة الوطنية والإنسانية

وأكد جمعة، خلال لقائه السفير مارك باريتي السفير الفرنسي في القاهرة، وكامي تيبو المستشار السياسي للسفارة، اليوم، في ديوان عام وزارة الأوقاف، حيث أهدى الأول 13 مطبوعا من إصدارات الوزارة، أنّ كل ما يحقق المصلحة الوطنية والإنسانية جزء من عملنا، والمشكلة ليست في الأديان فالأديان كلها سلام، لكن المشكلة تكمن فيمن يتاجرون بالأديان ويحرفون النصوص بتأويلات تخرج بها عن مفهومها الصحيح، مشيرًا إلى أنّ الجماعات المتطرفة لا دين لها ولا أخلاق ولا قيم ولا عهود، وأنّ الإرهاب خطر على الإنسانية حيث حلَّ وحيث كان.

تقدير فرنسي لدور مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف

وفي كلمته، أعرب السفير الفرنسي مارك باريتي، عن سعادته باللقاء، مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر وفرنسا في المجالات كافة، كما أشار إلى أنّ مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تحتاج إلى تعاون دولي وإلى مواجهة فكرية وثقافية شاملة، وأنّهم يقدرون دور مصر الكبير في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأشاد باريتي، بجهود وزارة الأوقاف في هذا المجال، عن طريق إصداراتها المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة، مضيفًا أنّ هذا إنتاج ثقافي ومعرفي رائع وغزير، عالج الكثير من القضايا التي تحتاج إلى توضيح، كما يعمل بشكل كبير على تصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف.

وأهدى وزير الأوقاف، السفير الفرنسي، نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووزارة الأوقاف، التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف باللغة الفرنسية، وأهمها: «حماية الكنائس في الإسلام، مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف، فقه بناء الدول.. رؤية عصرية، فقه الدولة وفقه الجماعة، فلسفة السلم والحرب والحكم، نساء على عرش مصر، مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة النبوية، العقل والنص، الجاهلية والصحوة، حوار الأديان، الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة، في فضاء الثقافة، داعش والإخوان»، وهو ما كان موضع ثناء وتقدير كبير من السفير الفرنسي بالقاهرة.