والدة المتهم في جريمة الإسماعيلية: ابني مش سفاح.. وكان أفضل أشقائه

قالت والدة المتهم عبدالرحمن نظمي، الشهير بـ«عبد الرحمن دبور»، والمتهم بقتل رجل وذبحه في أحد شوارع الإسماعيلية، إن نجلها ارتكب الجريمة لمروره بأزمة نفسية حادة ناحية تعاطيه المواد المخدرة.

وتابعت في تصريحات صحفية خاصة لـ«الوطن»، قائلة «ابني مش سفاح، لأنه عمره ما دخل قسم ولا زعل حد، ولا أذى حد، إلا ارتكابه للجريمة اللي حصلت في شهر نوفمبر».

وقالت «السفاح بيبقي شخص مجرم بيرتكب أكتر من جريمة، وله سجل إجرامي، لكن ابني عمره ما دخل قسم شرطة، وكان دائما بعيد عن أي مشاكل».

والدة المتهم: ابني كان أفضل أشقائه

وذكرت والدة المتهم، أن نجلها «عبد الرحمن» هو الابن الأكبر، وأنه كان أكثر أشقائه مساعدة لوالده في مصاريف المنزل، «كان بيشتغل مرتين، يخرج الصبح للعمل في سوق السمك، ويعود للعمل في التجارة مساءًا في الأثاث المستعمل، وكان كل همه الإنفاق على أسرته، وتوفير احتياجات المنزل واحتياجات أشقائه، إلى أن بدأ في تعاطي المواد المخدرة».

الأم: ارحموا ابني

وقالت والدة المتهم عبد الرحمن دبور، إن ابنها ارتكب بالفعل جريمة كبيرة، لكنه كان تحت تأثير المخدر، ولم يكن في وعيه.

وأضاف «قال لي في أول مقابلة أنا ماكنتش في وعيي، ونفسي تسامحيني وتطلبي من والدي يسامحني، وأنا راض بقضاء الله وقدره».

وتابعت أن ابنها طلب منها مصحفا وأذكار الصباح والمساء وقصص الأنبياء، مشيرة إلى أنه يؤدي الصلوات في مواعيدها.

وتابعت «مسامحاه وبدعي ربنا يقف جنبه لأني عارفة قلبه، عبد الرحمن عمره ما كان يقدر يذبح قطة أو أي حيوان في الشارع».

وقالت إن ابنها كان يحب تربية الحمام وإطعامها، مشيرة إلى أنه طالب بشراء حمام وتربيته ووضعه في الشرفة الخاصة به والحفاظ عليه.