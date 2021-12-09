محامي المجني عليه بقضية «سفاح الإسماعيلية»: الحكم أراح أهالي الضحية

قال محمد عادل، محامي ضحية سفاح الإسماعيلية، إنه كان واثقا في عدالة القضاء المصري، حيث كان يجب أن تحال أوراق المتهم للمفتي، ليكون عبرة لكل من يفكر في ارتكاب مثل هذه الجريمة.

حكم مريح لأسرة الضحية

وأضاف «عادل»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم الخميس، أن إحالة أوراق المتهم للمفتي أراح أهالي الضحية لأنهم مروا بظروف نفسية صعبة، لافتًا إلى أن هذه الجريمة أدت إلى سيكرة حالة نفسية صعبة بين كثير من المصريين.

وقال إن عددا من المواطنين من مصر وخارجها كانوا يتواصلون معه، لافتا إلى أن الحكم أراح جميع من شاهدوا الجريمة.

المحامي: واثقون في القضاء المصري

وتابع محامي ضحية سفاح الإسماعيلية، أنهم بثقتهم في القانون استطاعوا أن يسمعوا حكم إحالة المتهم إلى المفتي، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون فإنه يجري نقض أي حكم بالإعدام تلقائيًا نيابة عن المتهم، لأن هذا إعدام إنسان.

ولفت إلى أن جميع أهالي الضحية كانوا قلقين من عدم حصول المتهم على حكم رادع، ولكنه - أي المحامي - كان يطمئنهم جميعًا.

إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية

وحددت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وياسر حسنى مدبولي، وأحمد سرى الجمل، وأمانة سر، هيثم عمران، جلسة 5 يناير المقبل، لنظر جلسة النطق بالحكم بعد إحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمى، الشهير بعبد الرحمن دبور، المتهم في حادثة مذبحة الإسماعيلية والشهير بـ«سفاح الإسماعيلية»، لمفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة، زاعمًا وجود علاقة غير أخلاقية مع المجني عليه، وأن الأخير هدده بفضح هذه العلاقة، ثم ارتكب جريمته، كما أقرّ باعتياده تعاطي المواد المخدرة بقوله «بشربها عشان بتجمد قلبي»، إلا أن والدة المتهم قالت أمام النيابة إن نجلها «بيهلوس»، وأنه لم يقم علاقة مع المجني عليه، كما أن الأخير لم يعتد عليها، كما أدعى نجلها أثناء ارتكاب جريمته.