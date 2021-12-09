«الجنايات» تُحيل أوراق «سفاح الإسماعيلية» إلى المفتي

قضت،اليوم، محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيساً، وعضوية المستشار ولاء محمد مجدى الطاهر، والمستشار ياسر حسنى مدبولى، وأحمد سرى الجمل، وسكرتارية هيثم عمران، بإحالة أوراق المتهم عبدالرحمن نظمى، وشهرته «عبدالرحمن دبور»، والمعروف إعلامياً باسم سفاح الإسماعيلية، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، لاتهامه بقتل عامل ونحر عنقه وفصل رأسه عن جسده فى وضح النهار بوسط شارع الثلاثينى، والشروع فى قتل 2 آخرين، فى الجريمة التى قالت عنها النيابة إنّها اهتزت لها السماوات.

وفى جلسة الاثنين الماضى كشفت والدة سفاح الإسماعيلية أن ابنها برىء، ووصفته بأنّه رحيم وأطيب أبنائها، مؤكدة أن المتهم الحقيقى فى ارتكاب الواقعة هو مخدر الشابو الذى جعله مسحوراً، مطالبة هيئة المحكمة بأن تكون رحيمة بابنها، فيما توسلت للقاضى لرؤية ابنها خارج القفص، وبالفعل أمر القاضى بإخراجه، فاحتضنت ابنها بشدة وظلت تبكى وتدعو له بـ«النجاة»، فيما قبّل المتهم يدى وقدمى والدته وطلب منها مسامحته.

الجاني يبرر قتل المجني عليه بأنه «كان يعتدي عليه جنسياً منذ طفولته»..والطب الشرعي ينفي ادعاءه

ونفى سفاح الإسماعيلية ارتكابه للواقعة أمام هيئة المحكمة قائلاً: «ماحصلش وماعملتش كده»، ثم قال إنه ارتكب الجريمة انتقاماً من المجنى عليه الذى كان يعتدى عليه جنسياً منذ طفولته، بينما كذّب الطب الشرعى ادعاءاته وأكد أنه لم يتعرض لأى اعتداء جنسى.

وفى يوم 5 نوفمبر الماضى أعلن المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، إحالة المتهم بقتل مواطن ذبحاً عمداً بالإسماعيلية والشروع فى قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة فى محاكمة جنائية عاجلة لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدم، وتعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانونى- فى أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

النيابة العامة أقامت الدليل قبَل سفاح الإسماعيلية من شهادة المجنى عليهما المصابين و10 شهود آخرين، وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرُّفها على المتهم بها، فضلاً عن إقرار المتهم تفصيلاً بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى بجواز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد فى التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه فى التحقيقات، فضلاً عن نوع آخر.

كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسى الشرعى الصادر عن المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلوّ المتهم من أى أعراض دالة على اضطرابه نفسياً أو عقلياً مما قد يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء فى الوقت الحالى أو فى وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولاً عن الاتهامات المنسوبة إليه.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً فى الأول من شهر نوفمبر الماضى بقيام المتهم بقتل المجنى عليه ذبحاً بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصل رأسه عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام انتشاراً واسعاً لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل فى الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجنى عليه وتبينت ما به من إصابات.

وسألت النيابة العامة المجنى عليهما المصابين و5 شهود آخرين، فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطى المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجنى عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.

وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجنى عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن إيقاف الجريمة، ثم تعدى على 2 من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار، إلا أن الأهالى طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.

وباستجواب المتهم فيما نُسب إليه من قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتى الشروع فى قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها. وبرر المتهم جريمته النكراء بدافع أن المجنى عليه كان قد هدده بفضحه إن لم يستجب لطلبه ويذهب إليه فى محله لممارسة الفاحشة، معترفاً بجريمته وأنه يتعاطى المواد المخدرة «شابو».

وتابع المتهم: «سألته على مكواة الشعر اللى كان بيصلحها قال لى إنها فى المحل بتاعه، وبعد كده طلب منى أروح له المحل، وأتسلمها منه هناك، بس اشترط إنى أمارس معاه الفجور، زى ما كنا بنعمل قبل كده، فأنا قلت له هشوف الدنيا وأكلمك، وقال لى بعدها: لو ماجتليش وعملت كده معايا هفضحك»، فساعتها الدم غلى فى عروقى، ورُحت مطلع سكينة من جنبى الشمال، ومسكتها بإيدى اليمين، ووقفت وراه ودبحته من رقبته».

وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد حبسة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بياناً لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم قتل آخر ذبحاً عمداً بالإسماعيلية والشروع فى قتل اثنين آخرين، وكذا تعاطيه مواد مخدرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مسوِّغ قانونى- فى أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

زوجته: «حقك رجع يا أحمد عشان انت مظلوم»

من جانبها قالت زوجة ضحية واقعة الإسماعيلية، خلال بث مباشر مع «الوطن»، عقب إحالة أوراق سفاح الإسماعيلية إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه: «حقك جالك يا أحمد عشان انت مظلوم»، وردت إحدى قريباته: «هفرّحه عشان جالى فى الحلم النهارده وقال لى أنا نايم زعلان»، وقالت أخرى: «هنروح له المقابر وهنقول له حقك جالك يا أحمد، يا رب نشوفه فى المشنقة متعلق قدام العالم».

شقيق المجنى عليه يطالب بتنفيذ الإعدام علناً: القضاء المصري عادل

وطالب شقيق الضحية بإعدام الجانى علناً مثلما نفّذ جريمته بشكل علنى، وقال: «القضاء المصرى عادل، ونشكر الحكومة ومدير الأمن والمستشارين وقسم ثانى الإسماعيلية بأكمله».