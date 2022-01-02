الوحدات المحلية تدعو المواطنين بالقرى لاستكمال إجراءات «التصالح»

تسعى الدولة إلى القضاء على مخالفات البناء نهائيا، وعدم السماح بأي تعديات جديدة وإنهاء ملف التصالح لكل الحالات التى ينطبق عليها القانون، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن اللجان المختصة المشكلة من نقابة المهندسين تقوم حاليا بدراسة وفحص ملفات التصالح فى مخالفات البناء لتقنين وضع الحالات التى ينطبق عليها قانون التصالح، وليس للوحدات المحلية أي دور فى البت بالقبول أوالرفض لطلبات التصالح، مضيفا لـ«الوطن» أن هناك متابعة مستمرة وتأكيد على المحافظات بتذليل أي عقبات لإنجاز ملف التصالح، حيث أن المستهدف إنهاء مخالفات البناء نهائيا، وعدم السماح بأي عشوائيات مرة أخرى، ومنع أي فوضى فى العمران.

أوراق التصالح

ودعا «قاسم» المواطنين إلى ضرورة الانجاز باستكمال أي أوراق ناقصة للبت فى ملفات التصالح، حيث لن يتم الاعتداد بأي ملف تصالح دون تقديم كل المستندات المطلوبة فى هذا الشأن، مشيرا إلى وجود تيسيرات للمواطنين، و«غير مسموح بأي مخالفات مرة أخرى».

مخالفات البناء

وأوضح «قاسم» أن حملات المحافظات مستمرة للتعامل الفوري مع أي مخالفات بناء حديثة على الفور، واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين لمنع فوضى البناء وعدم السماح بها مرة أخرى، لافتا إلى استحالة فتح باب تلقي طلبات التصالح مرة أخرى، لأن ذلك يتطلب تعديلا تشريعيا للقانون، علاوة على أن التركيز مستمر حاليا على إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وعددها نحو 2.8 مليون طلب تصالح بالقرى والمدن.

في سياق متصل، دعت الوحدات المحلية بالمحافظات، كل من تقدم بطلب تصالح فى مخالفة بناء داخل القرى، قبل نهاية شهر مارس الماضي، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع له لاستكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج 10 النهائي، وإنهاء ملفات التصالح الخاصة بهم، شريطة ألا تزيد مساحة الأرض المقدم عليها طلب التصالح على 200 مترا، وألايتعدى ارتفاع العقار عن الأرضى و3 طوابق.