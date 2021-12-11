ملفات تصالح في مخالفات البناء لن يلتفت إليها.. تعرف عليها

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جارٍ حاليا فحص ومعاينة ملفات التصالح في مخالفات البناء من قبل اللجان المختصة من نقابة المهندسين.

وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أن هناك ملفات لن يلتفت إليها وهي التي لم يتم استكمال أوراقها والمستندات الخاصة بها، حيث تم مناشدة أصحاب الشأن باستكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء، وبالتالي أي ملفات ناقصة لن يعتد بها، فإجراء أعمال المعاينة والفحص للمخالفة محل التصالح يستوجب وجود تقديم كل المستندات المطلوبة للتصالح.

نموذج 10

وأشار إلى أنه بمجرد فحص ومعاينة مخالفة البناء محل التصالح وحصول المواطن على نموذج 10 أي الموافقة على طلب التصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديله وذلك بمثابة ترخيص ويحصل المواطن على كل مزايا التصالح من إنهاء كل الإجراءات القانونية والأحكام الصادرة ضد المخالفة محل التصالح، وإدخال المرافق، والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية، فضلا عن زيادة القيمة المالية للوحدة مع إمكانية الحصول على قرض بنكي بضمان الوحدة وغيرها من الفوائد التي تعود على المواطن بمجرد إتمام التصالح.

تراخيص البناء

كما أتاح قانون التصالح بعد تقنين وضع مخالفة البناء إمكانية استصدار تراخيص بناء لأعمال لاحقة من تعديل أو إضافة أو تعلية وخلافه على ذات المخالفات بعد التصالح وفقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لا يخالف الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية.

اشتراطات الحماية المدنية

كما شدد قانون التصالح في مخالفات البناء على اتباع إجراءات الحماية المدنية، من توافر اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق الصادر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالنسبة للمباني الخاضعة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك لتفادي أي مخاطر حدثت في الفترات السابقة بسبب بعض الأخطاء والتجاوزات، كما لن يسمح القانون بالتصالح في مخالفات بناء حالتها الإنشائية في خطر.