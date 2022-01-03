البيئة: نترقب تأثير الأمطار والثلوج على المحميات.. ونتدخل لمنع تراكم المياه

حالة من عدم الاستقرار الجوي شهدتها عدد من المحميات الطبيعة خلال الـ48 ساعة المنقضية، خاصة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة، وشهدت محميات البحر الأحمر تساقط الثلوج للمرة الأولى، ما جعل المهتمين بسياحة المحميات يتسائلون عن خطورة الموقف والوضع الحالي، نظرا لما شهدته بعض المحميات خلال السنوات الماضية من اندفاع للمياه بمحمية الغابة المتحجرة وتسببها في خسائر داخل وخارج المحمية.

ترقب حذر بالمحميات

وقال محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة في وزارة البيئة، في تصريحات لـ«الوطن»: «لا نزال في مرحلة الترقب الحذر لحين انتهاء موجة الأمطار التي انهمرت بغزارة خلال اليومين الماضيين على عدد من المحميات، خاصة المحميات المحاطة بالجبال التي قد تشهد انهمار السيول».

وعن المخاوف المحتملة، قال «سالم» إن أكثر التخوفات تكون على البنية التحتية للمحميات من خدمات لوجيستية ومظلات وغيرها، والتي قد تتضرر سلبا وتجرفها مياه السيول، حيث يجري التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتبادل المعلومات في ضوء خطة السيول التي تم إقرارها، كما تم التنسيق مع المحافظات المختلفة لمتابعة الموقف والتدخل السريع ورفع المياه أولا بأول لمنع تراكم المياه بالمحمية أو المقرات الإدارية».

دور إيجابي للطقس السيئ

وأكد رئيس قطاع حماية الطبيعة أن لمثل تلك الأجواء جانبا إيجابيا، إذ تعتبر الأمطار أهم الظواهر الطبيعية التي تنعش البيئة النباتية، وبالتالي جميع الكائنات الحية التي تعتمد عليها، كما تساعد على توفير الغذاء لكثير من الأحياء التي تعيش في المحميات الطبيعية، خاصة الصحراوية منها، إذ تجرف في طريقها الغذاء لتلك الحيوانات، وإلى جانب ذلك تساعد في استقرار السواحل، من خلال تغذيتها بالرمال التي تصاحب مياه السيول وتطهير مخرات السيول.