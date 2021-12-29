جامعة الأزهر تُطلق «2022 عام البيئة والمناخ»

وجه مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء بحضور والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات؛ خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه الدائم والمتواصل لجامعة الأزهر، ورعايته للمؤتمر الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة بجامعة الأزهر، والذي عقد تحت عنوان: «تغير المناخ، التحديات والمواجهة» بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، كما قدم الشكر لفخامته؛ لموافقته على إنشاء كوبري للمشاة أمام المدينة الجامعية؛ حرصًا على سلامة جميع منسوبي الجامعة، وقدم المجلس التهنئة لفخامته بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

ووجه مجلس الجامعة الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لتشريفه وحضوره وإلقائه كلمة في الافتتاح الرسمي للمؤتمر، والذي شاركت به عديد من الوزارات والمؤسسات المعنية، بجانب المشاركات الدولية.

المؤتمر الدولي الثالث للبيئة والتنمية

وأوضح مجلس جامعة الأزهر أن المؤتمر الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة قد شهد زخمًا إعلاميًّا كبيرًا عكس قوة الجلسات العلمية التي تمت على مدار أيام المؤتمر الثلاثة، مشيرًا إلى أن المؤتمر قد خرج بتوصيات طيبة عكست حرص واهتمام مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، على إيجاد حلول عملية لجميع التحديات التي تقف عائقًا في طريق تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

2022 عام البيئة والمناخ

وصدق مجلس جامعة الأزهر على إطلاق عام 2022 عام البيئة والمناخ، مثلما أطلق على عام 2019م: عام الأخوة الإنسانية، مضيفًا أن أمانة المؤتمر تعكف حاليًا على ترجمة التوصيات إلى اللغات: الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية؛ بهدف إرسالها إلى السفارات المعتمدة لدى مص؛ للدخول إلى مرحلة التطبيق العملي لهذه التوصيات والأخذ بها على جميع المستويات، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة جاء في وقت بالغ الأهمية؛ وهو استضافة قمة المناخ التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر القادم 2022 في مدينة شرم الشيخ.

وأضاف بيان مجلس جامعة الأزهر أنه اتخذ خطوات عملية عقب الجلسة الختامية للمؤتمر كتطبيق عملي على أرض الواقع في قلب جامعة الأزهر؛ حيث تم تدشين عديد من المبادرات والتي تضمنت: مبادرة: «ازرع شجرة مثمرة باسمك» ومبادرة: «سطح أخضر لصحة أفضل» ومبادرة: «مباني صديقة للبيئة» بجانب مبادرة: «لا للمخدرات» ومبادرة: «العودة للطبيعة»، وأوضح البيان أن هذه المبادرات سوف يتم تعميمها على جميع محافظات الجمهورية جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة المصرية، من خلال كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم والبالغ عددها نحو 90 كلية في مختلف محافظات الجمهورية.

مواجهة التغيرات المناخية

وأكدت التوصيات على الدور الحيوي والمحوري لرجال الدين وأهمية تكاتفهم معًا خلال المرحلة المقبلة؛ لمواجهة التغيرات المناخية، بجانب الدور المهم والمحوري لمؤسسات المجتمع المدني والإعلام في التوعية بالمخاطر البيئية.

وأشار البيان إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تنسيقًا كبيرًا بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات والسفارات لاختيار سفراء للمناخ، وتدشين مقر إقليمي لهم في جامعة الأزهر؛ من أجل توحيد الرؤى والاصطفاف معًا في مواجهة جميع التغيرات المناخية من خلال نشر الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المناخ خلال المرحلة المقبلة؛ تحقيقًا للتنمية المستدامة.