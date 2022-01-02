رئيس مجلس الشيوخ يلتقي سفير السعودية بالقاهرة: علاقات تتمتع بخصوصية تاريخية

التقي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي.

العلاقات المصرية السعودية

واستهل رئيس مجلس الشيوخ اللقاء بالترحيب بالسفير، مؤكدا أن العلاقات المصرية السعودية، تتمتع بخصوصية تاريخية، وأن مصر تحرص على التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

نقلي: علاقات راسخة تجمع مصر والسعودية

وأعرب سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، بدوره، عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه العلاقات المصرية السعودية، والشعبين الشقيقين من مستوى متنامٍ يليق بمكانة الدولتين في المنطقة والعالم، مشددا على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير عمرو عبد الوارث مساعد وزير الخارجية.