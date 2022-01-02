عاجل.. مجلس الشيوخ يوافق على قانون العمل الجديد

وافق منذ قليل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجدبد، والذى يستهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة أمام مجلس الشيوخ اليوم، إن الحكومة كانت حريصة على اشراك ممثلى اصحاب الاعمال وممثلى العمال فى صياغة مواد مشروع القانون.

تطبيق معايير العمل الدولية في قانون العمل الجديد

وأشار الوزير خلال الجلسة العامة إلى انه تم التوافق بين طرفى العملية الانتاجيه على صياغة م اد قانون العمل الجديد لدعم مناخ و دعم الاقتصاد المصرى، وأوضح محمد سعفان أنه كان هناك ملاحظات لمنظمة العمل الدولية بشأن معايير العمل الدولية، وتم التوافق بشأنها.

واستطرد قائلا :كان هناك حرصا على اعداد حوار مجتمعى لخدمة طرفى العملية الانتاجية، ووجه وزير القووى العاملة الشكر للجنة البرلمانية التى اعدت التقرير حول قانون العمل الجديد.