وحيد حامد في مذكراته: شحاتة أبو كف كان أهلاوي.. والخطيب رفض الدور

عام مر على رحيل السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد الذي وافته في الثاني من شهر يناير العام الماضي بعد صراع مع المرض، تاركا عدة أعمال فنية درامية وسينمائية خالدة في تاريخ الفن المصري والعربي ومن بين تلك الأعمال فيلم «غريب في بيتي».

منتج غريب في بيتي لطم بسبب تحويل الفيلم من الأهلي لـ الزمالك

وحيد حامد في مذكراته التي رواها بنفسه للناقد الفني طارق الشناوي وطرحت في الأسواق، كشف عن أن فيلم «غريب في بيتي» كان من المقرر أن يقوم ببطولته رئيس النادي الأهلي ونجم الكرة المصرية محمود الخطيب، وكان سيدور حول لاعب النادي الأهلي الذي يحرز 6 أهداف في مرمى خصمه العنيد نادي الزمالك، وقال: «كان من المقرر أن يكون بطل العمل، شحاتة أبو كف أهلاوي وسيصور في نادي الأهلي، ولكن بسبب مشاكل خاصة بملعب النادي الأهلي فشل التصوير، وتحول العمل إلى نادي الزمالك وتم التصوير في نادي ميت عقبة».

وأضاف وحيد حامد: «كما ترشح لبطولة العمل عادل إمام، لكنه اعتذر بسبب رفضه تقديم فيلمين عن كرة القدم، إذ سبق وقتها أن قدم فيلم الحريف، فذهبنا إلى محمود الخطيب الذي رفض فكرة التمثيل في ذلك الوقت، فعرضنا العمل على نور الشريف الذى تحمس له كثيرا».

محمود الخطيب رفض الفيلم بعد رفض عادل إمام

وبسبب موافقة نور الشريف، تحول الفيلم من لاعب بالنادي الأهلي إلى لاعب بنادي الزمالك، وقال «حامد» إن المنتج واصف فايز منتج الفيلم كاد أن «يلطم» لأنه توقع خسارة أمواله، بعد أن علم أن بطل الفيلم سيكون لاعبا زملكاويا وسيسجل 6 أهداف في النادي الأهلي.

وتدور أحداث «غريب في بيتي» حول شحاتة أبو كف الذي يهوى كرة القدم، ويحترفها في نادي الزمالك، وهو من سكان الصعيد ويسافر للقاهرة، وتواجهه مشكلة السكن التي يحلها النادي له، بتوفيرهم شقه مفروشة، ولكن صاحب الشقة يقوم بعملية نصب محكمة ببيع الشقة له ولسيدة أخرى في نفس الوقت.