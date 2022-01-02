النيران تلتهم مدخنة مطعم بحلوان.. والسكان يحررون محضرا ضد مالكه

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق شب في مدخنة مطعم «مشويات» بمدينة حلوان، دون وقوع خسائر بشرية.

وحرر سكان العقار -الذي يوجد به المطعم- محضرًا ضد مالكه حمل رقم 11 لسنة 2022، بسبب وجود خطورة علي العقار لوجود المدخنة بطول العمارة السكنية.

الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق

وتلقت غرفة عمليات شرطة الحماية المدنية، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل مدخنة مطعم مشويات بمدينة حلوان، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.

فرض كردون أمني بمحيط الحريق

وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة عليه، ورجحت التحريات نشوب الحريق بسبب تراكم الزيوت والمواد الدهنية.