«الحماية المدنية» تسيطر على حريق بفرن سياحي في الإسماعيلية

نشب حريق في أحد المخابز السياحية بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية دون وقوع أي إصابات أو وفيات في الحادث.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في مخبز سياحي بقرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد.

انتقال الإسعاف والحماية المدنية

ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد كامل بسيارة إطفاء لمكان الحريق ونجحت في السيطرة عليه ومنعت امتداده للمنازل المجاورة، ويفحص رجال البحث والمعامل الجنائي الفرن لمعرفة سبب اندلاع الحريق مرجحين وجود تسريب للغاز تسبب في اندلاع الحريق.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف إلى مكان الحريق إلا أنه لم تحتاج أي حالة للانتقال للمستشفى.

السيطرة على حريق بمؤسسة لتأهيل السلوك في الإسماعيلية

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية من السيطرة على حريق محدود شب في مخزن تابع لإحدى مؤسسات التأهيل السلوكي وعلاج الإدمان «الخاصة» في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس بحي الأسرة.

وقالت المصادر الأمنية، إنه وردا إليها بلاغ بوجود حريق في مخزن بناحية حي الأسرة بدائرة قسم أول، ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد كامل بسيارتي إطفاء إلي مكان الحريق وتمت السيطرة عليه بالكامل خلال دقائق.

وقالت المصادر الطبية والأمنية، إن الحريق لم يسفر عن أي إصابات وتم إخماده فيما يجري رجال الإطفاء معاينة لمعرفة سبب الحريق مرجحين أن الماس الكهربائي هو السبب.