رامي ربيعة يخوض مباراة بلاي ستيشن قبل عقد قرانه بدقائق.. وعلي لطفي يداعبه

أثار رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي، سخرية مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خاض مباراة «بلاستيشن» مع زميله بالفريق ياسر إبراهيم، وذلك قبل دقائق قليلة من حفل زفافه المقام بأحد الفنادق الكبرى.

حفل زفاف رامي ربيعة

ويقيم رامي ربيعة حفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة في غياب نجوم المنتخب الوطني الأول، تخوفًا من فيروس كورونا، وخاصة بعد إصابة بعض اللاعبين في المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا، التي تقام بالكاميرون خلال الأيام القليلة المقبلة.

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