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أمير توفيق: موسيماني «مشروع الأهلي».. ومعلول لم يفرض شروطا للتجديد

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الوطن
06:15 م | الأحد 02 يناير 2022
موسيماني

موسيماني

كشف أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات في الأهلي، كواليس تجديد عقد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، لمدة موسمين، مؤكّدًا في تصريحات إذاعية، أنَّ اللاعب لم يضع أي شروط للبقاء في القلعة الحمراء.

وأكّد «توفيق»، خلال حديثه الإذاعي أنَّ معلول من أهم اللاعبين داخل القلعة الحمراء، بفضل ما يقوم به داخل الملعب وغرفة خلع الملابس.

وأضاف «توفيق»: «المفاوضات لم تأخذ وقتًا طويلًا لكن ضغط المباريات للأهلي والمنتخب التونسي هي سبب تأخير الإعلان عن التجديد للنجم علي معلول الذي لم يكن له أي طلبات خاصة داخل القلعة الحمراء».

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