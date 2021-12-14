حسام حسن يفاوض رامي ربيعة.. والإسماعيلي والمقاولون في الصورة

تلقى رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عددًا من العروض المحلية من أجل الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير 2022.

الاتحاد يفاوض رامي ربيعة

وقال مصدر مقرب من رامي ربيعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «اللاعب تلقى عددا من العروض المحلية بعدما غاب عن المشاركة في تشكيل الأهلي خلال الفترة الماضية، وجاء على رأس تلك العروض الإسماعيلي والاتحاد السكندري والمقاولون العرب».

وأضاف: «حسام حسن، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، تواصل مع رامي ربيعة بشكل شخصي من أجل الحصول على خدماته في يناير المقبل واللاعب وافق إلا أنه طلب الحصول على موافقة النادي الأهلي».

وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.