تعرف على خطة تطوير مدينة «دهب».. «نافورة راقصة» وميدان سياحي

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة «دهب» هي مستقبل سياحي جديد في جنوب سيناء: «في عام 2022 سوف تشاهدون مدينة دهب جديدة بالكامل»، موضحا أنه جرى وضع خطة تطوير للمدينة السياحية الواقعة على خليج العقبة لتنافس شرم الشيخ، وبدلا من أن تكون مدينة لهواة الغوص وسياحة اليوم الواحد، تصبح مدينة سياحية عالمية تضاهي شرم الشيخ في كل المنتجات السياحية.

وأضاف المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، أن التطوير لم يقتصر على قطاع واحد، بل يشمل قطاعات المدينة المختلفة، مشيرا إلى أن دهب واحدة من أفضل مناطق الغوص في العالم، ويجب أن تكون في مكانتها الطبيعية.

إنشاء ميدان سياحي

وقال اللواء عارف عبدالعزيز، رئيس مدينة دهب، لـ«الوطن»، إن التطوير بدأ بالفعل في الممشى السياحي والمعدات، والعاملون يقومون بزيادة معدل الأداء رغم الطقس البارد من أجل انتهاء المشروع في الوقت المحدد، وهو احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مارس 2022 القادم.

وأضاف أنه جرى البدء في إنشاء أول سوق سياحي بالمدينة، على مساحة 10 آلاف متر مربع، يضم ما يقرب من 60 محلا وبازار، مشيرا إلى أنه تم اختيار موقع بمدينة دهب لإنشاء ميدان سياحي، مثل ميدان سوهو سكوير الموجود بشرم الشيخ.

وأشار رئيس مدينة دهب إلى أن الميدان سيكون علامة من علامات مدينة دهب حيث يجري إنشاء نافورة راقصة على الطراز الحديث، وإقامة متنزهات للسياح والعائلات.

إزالة آثار الأمطار والسيول

وأكد رئيس مدينة دهب، على أنه طبقا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تم الانتهاء من إزالة كافة آثار الأمطار والسيول، موضحا أن فرق العمل استمرت بتأدية واجباتها على مدار 48 ساعة متصلة.

وحول استكمال أعمال تطوير مدينة دهب، أشار إلى أن العمال عادوا من جديد إلى مواقعهم عقب انتهاء موجة الطقس السيء، موضحا أن المدينة نجحت في إدارة أزمة الأمطار والسيول بالطريقة المتفق عليها ضمن خطة محافظة جنوب سيناء لمواجهة أخطار السيول.