جنوب سيناء توافق على 114 تصالح مباني في مدينة دهب

أصدرت الدولة قوانين وتشريعات خاصة لحماية أملاكها من التعدي عليها، وأصبح المخالف لهذه القوانين يعامل كمتهم في قضية عسكرية، والهدف من القوانين والتشريعات هو حماية المواطن أولا وحماية ممتلكات الدولة ثانيا، وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في اجتماع عقد مع الجهاز التنفيذي للمحافظة الأسبوع الماضي أنه لابد من الضرب بيد من حديد لمنع التعدي على أملاك الدولة، ووجه بضرورة مرور رؤساء المدن والأحياء على كل المناطق وإيقاف أي تعديات وتحرير محاضر بالمخالفات، بالإضافة إلى وقف أي أعمال إنشائية جديدة إلا بعد وصول شروط وضوابط البناء التي أعلنت عنها الدولة.

إزالة حالة بناء بدون ترخيص بالعسلة ليلا

وقال اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب في تصريح خاص، إنه جرى إزالة حالة بناء بدون ترخيص بالمدينة ليلا، موضحا أن صاحب المبني قام بالبناء على أرض مملوكة للدولة في منطقة العسلة خلف مسجد الزرنوق بدون رخصة أو تصريح، حيث رصدت إدارة التغيرات المكانية الواقعة عبر القمر الصناعي، وجرى التحرك على الفور، وأزيل البناء المقام على مساحة 200 متر مسطح.

وأكد «عارف» أنه جرى إزالة 9 حالات مخالفة، منذ أول يوليو وحتي الآن بينها إزالة 5 تعديات في منطقة الكانيون.

الموافقة على 114 حالة تصالح، و47 حالة تقنين

وأكد رئيس مدينة دهب، في تصريحاته، أن محافظ جنوب سيناء وافق الأسبوع الماضي على عدد 38 حالة تصالح علي مخالفات البناء، بمدينة دهب، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن ليرتفع إجمالي حالات التصالح إلى 114 حالة جرى الموافقة عليها، بالإضافة إلى أن المحافظ وافق على تقنين أوضاع 47 مواطن من أهالي المدينة عبارة عن بيوت سكنية.