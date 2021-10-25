رئيس مدينة دهب: تنظيف كل أحياء وشوارع المدينة.. وعمال النظافة تحملوا أعباءا كبيرة

قال اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، إن عمال النظافة هم الجندي المجهول بالمدينة لأنهم تحملوا أعباءا كبيرة خلال الفترة الماضية، موضحًا أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يقوم كل فترة بتكريم العمال.

وقال رئيس المدينة في تصريح لـ«الوطن»، إنه جرى تنظيف كل أحياء وشوارع المدينة، وعلى رأسها منطقة إسكان مبارك الجديدة بمدينة دهب والشوارع المحيطة بالمنطقة من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مشيرا إلى شن حملات نظافة بمناطق شارع الجيش وعمارات الإسكان الجديد.

وقدم الشكر إلى إدارة النظافة التي يقودها «أيمن عبد العاطي ومينا كامل»، لأنهما نفذا كل الواجبات في مجال النظافة والتجميل بكفاءة عالية، من خلال علاقاتهما بالعمال الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا.

مجلس مدينة دهب يشن حملة نظافة بشارع الفنادق

وأضاف رئيس مجلس مدينة دهب، أن جهاز المدينة شن حملة نظافة بالمنطقة المواجهة لشارع الفنادق والمنطقة الصناعية للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، مشددا على استمرار حملات النظافة على أوسع نطاق للحفاظ على مكانة مدينة دهب السياحية والجمالية.

حملة لرفع الحشائش وتجميل المدينة

وأكد استكمال أعمال رفع الحشائش وتجميل الأشجار، حيث قام رجال النظافة ورجال المتابعة الميدانية ورؤساء القطاعات باستكمال حملة النظافة في المنطقة المواجهة لشارع الفنادق والمنطقة الصناعية من رفع المخلفات وتجميل للمدينة، واستمرارا للعمل الجاد، قام رجال النظافة بحملة لنظافة الطريق الرئيسي ورفع الأتربة للحفاظ على الهوية السياحية والجمالية لمدينة دهب.

تكريم عمال النظافة

ولفت رئيس المدينة أن المحافظ وافق على تكريم عمال النظافة لأنه يعتبرهم أساس نجاح أي مدينة، فهم عماد التجميل والنظافة مؤكدا أن المحافظ يقوم كل فترة بتكريم العمال وتناول الطعام معهم.