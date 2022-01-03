سما إبراهيم في أول ظهور لها بعد تعرضها لوعكة صحية: «طبطبتوا على روحي»

نشرت الفنانة سما إبراهيم فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، تطمئن من خلالها الجمهور على حالتها الصحية، بعد إصابتها بنزلة برد شديدة.

وقالت سما إبراهيم خلال الفيديو، ويغلب على صوتها التعب والإجهاد: «الحمد لله.. كل كلمات الحب والامتنان مش حتقدر تعبر عن الشعور الصادق بالمحبة والاهتمام اللي مليتوا بي قلبي وطبطبتوا على روحي بسؤالكم واهتمامكم و جدعنة ولا البلد اللي بتظهر في الشدة».

وأضافت: «مهما عبرت ليكم عن قد إيه رسايلكم واهتمامكم الصادق دعمني مش هعرف أوفيكم حقكم.. وحقكم عليا إني قلقتكم معايا».

سما إبراهيم توضح تفاصيل حالتها الصحية

وتابعت سما إبراهيم ، «الحمد لله كان دور برد وإجهاد شديد جدا جدا بالقوي يعني.. وآثاره الصحية امتدت إلى التهاب حاد في الحنجرة.. يعني بإذن الله مش حعرف أغلس عليكوا شويه كده بصوتي».

أعلنت الفنانة سماء إبراهيم، تعرضها لوعكة صحية شديدة، خلال حسابها الشخصي «فيس بوك»، وكتبت سماء إبراهيم، «الحمد لله، لأول مرة أطلب من حضراتكم أن تدعو لي الخالق أن يعفو عني ويلطف بمحنتي، ما أمر به أختبار أعلم أنه بمشيئة الخالق، وأتعلق بقدراته ولطفه.. أسألكم الدعاء».

آخر أعمال الفنانة سما إبراهيم

مسلسل «موضوع عائلي»، يعد آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة سماء إبراهيم، الذي عُرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وحقق نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه.

«موضوع عائلي»، من بطولة ماجد الكدواني، وسما إبراهيم، رنا ئيس، محمد شاهين، طه دسوقي، إيناس كامل، شيرين رضا، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.