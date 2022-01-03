«الشيوخ» ينعى إبراهيم حجازي: فقدنا كاتبًا لامعًا محبًا لوطنه

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي الكبير وعضو مجلس الشيوخ إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، في بيان، أصدره منذ قيل: «إننا فقدنا شخصية صحفية لامعة وإعلاميًا قديرًا وعضوًا بارزًا من أعضاء المجلس، ورجلًا وطنيًا محبًا لوطنه حتى آخر لحظات حياته»، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وفاة إبراهيم حجازي

وغيّب الموت الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت الأسرة تشييع الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد الفاروق في المعادي بالقاهرة.