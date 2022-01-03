وفاة الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي بعد صراع مع المرض

غيّب الموت الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، بعد صراع مع المرض.

شييع الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم

وأعلنت أسرة الكاتب الراحل تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد الفاروق في المعادي بالقاهرة.

شعبية كبيرة وعلاقات طيبة

وحظي الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، بشعبية كبيرة وعلاقات طيبة في الوسط الرياضي والإعلامي، كما أنَّه صدَر قرار من رئاسة الجمهورية بتعيينه 2020.

وقد تخرج الكاتب إبراهيم حجازي في المعهد العالي للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، ثم فاز بجائزة مصطفى وعلى أمين للصحافة المكتوبة عام 1985، ونجح في تأسيس مجلة الأهرام الرياضي في يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة لمدة 19 عامًا.