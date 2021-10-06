إبراهيم حجازي: «إسرائيل كانت بتنيم جنودها في البحر خوفا مننا»

قال إبراهيم حجازي، الكاتب الصحفي وأحد المشاركين في حرب أكتوبر، إن المدمرة إيلات، والتي تم إغراقها في فجر 21 أكتوبر 1967، تم شراؤهما من إنجلترا، متابعا: «القيادة الإسرائيلية كانت بتخاف مننا وبتنيم جنودها في عرض البحر».

استهداف البحرية المصرية للمدمرة إيلات

وأضاف «حجازي»، خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية «DMC»، أن طاقم المدمرة إيلات كان يتكون من 100 فرد، ماتوا جميعا عند إغراقها، فضلا عن وجود دفعة من طلبة الكلية البحرية الإسرائيلية، كانت على ظهرها في رحلة تدريبية.

حرب الاستنزاف حققت أهدافًا كثيرة

وأوضح أن غرق المدمرة إيلات لا يزال يُدرس في علم الحروب البحرية العالمية، لافتا إلى أن جهاز المخابرات العامة المصرية كان له عبقرية خالدة بعدما قرر استهداف الحفار الإسرائيلي في ساحل العاج، وهو ما أثبت شجاعة الضفادع البشرية المصرية لتنفيذ مهمة عسكرية خارج الحدود المصرية، متابعا: «حرب الاستنزاف حققت أهدافًا كثيرة سياسيا، وعرفت العالم أن العرب لن يتوقفوا عن القتال، وأثبتت أن الجيش المصري جاهز عسكريًا».

إحكام السيطرة على خط بارليف

وأكد أن إحكام السيطرة على خط بارليف كان هدفا للقيادة السياسية المصرية حينها؛ لأن ذلك يمثل نهاية للحرب، وتحقيق فوز ساحق على إسرائيل، متابعا: «اختيار شهر أكتوبر كان لأنه ليل طويل وفيه 8 أعياد للعدو على رأسهم عيد الغفران، وليلة 6 أكتوبر، كان فيها القمر مكتملًا وهيديني نصف مضيئ لاستهداف الكباري الإسرائيلية، ونصف آخر مظلم يوفر الغطاء لعبور الجيش المصري».

وتابع: «8 أكتوبر كانوا هيعملوا هجوم مضاد وكان تفكيرهم أنهم هيكتسحوا سيناء، واحنا دمرنا 120 دبابة في 20 دقيقة، لو بلاي ستيشن مش هنعرف نعمل كده، وفي يوم 24 أكتوبر حاولوا دخول السويس ومعرفوش، ومن يوم 14 وحتى 18 أكتوبر كنا نواجه المرتزقة الأمريكان، وفي تلك الآونة كانت خسائر العدو أكبر بكثير من الخسائر اللي كانت عندنا».

واختتم: «حرب أكتوبر قامت عن يقين وستبقي إلى يوم الدين عن يقين، وده اللي أنا شايفه من القيادة السياسية منذ 7 سنوات، أننا نقدر نعمل كل حاجة شايفنها، وهنعمل كل حاجة».