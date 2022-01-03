وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمي مع سفير كوريا الجنوبية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، «هونج جين ووك» سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، أمس، لبحث سبل التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في المجالات العلمية والتعليمية والبحثية والتكنولوجية.

في بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع كوريا الجنوبية، لافتًا إلى العلاقات التاريخية والتطورات الإيجابية بين البلدين، خاصة بعد إنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية، مشيدًا بهذا المشروع التعليمي الضخم كأحد النماذج المثمرة للتعاون بين البلدين، والذي يهدف إلى تزويد سوق العمل بالعمالة المؤهلة لتنفيذ المهام المنوطة بها على أعلى مستوى فني.

ووفقًا لبيان صحفي، أشار«عبدالغفار»، إلى أهمية الاستفادة من الخبرة الكورية خاصة في المجالات التكنولوجية، فضلاً عن تبادل الخبرات، وزيادة مجالات التعاون بين الجانبين في كافة التخصصات، ومنها: «التعليم الفني، والتدريب المهني، وتأهيل الطلاب لسوق العمل».

مدينة العلوم والتكنولوجيا

ولفت الوزير إلى أهمية التعاون بين الجانب الكوري ومعهد بحوث الإلكترونيات التابع للوزارة، مشيدًا بالخبرة الكورية فى هذا المجال، كما تحدث خلال اللقاء عن أهمية مدينة العلوم والتكنولوجيا التابعة للمعهد لتكون وادي من أودية العلوم في مجال البحوث والإلكترونيات، موجهًا الدعوة للسفير الكوري لزيارة الغرفة النظيفة بمعهد بحوث الإلكترونيات، وهو المشروع الذي تم تصميمه ليكون نواة للنهوض بصناعة الإلكترونيات في الشرق الأوسط، مشيدًا بخبرات الجانب الكوري فى مجال إنشاء الغرف النظيفة.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية، للاستفادة من الخبرة الكورية في مشروعات الجامعات التكنولوجية الجديدة المزمع بدء الدراسة بها في سبتمبر 2022، كما ناقش الجانبان إمكانية عقد المزيد من الاتفاقات والشراكات بين البلدين، والاتفاق على تشجيع البحوث المشتركة في مجالات التعليم، والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات.

تعاون كوري مع وكالة الفضاء المصرية

ومن جانبه، أكد السفير الكوري، عمق العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، مشيدًا بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة على كافة الأصعدة خاصة التعليمية والتكنولوجية.

وأشار السفير الكوري إلى التعاون مع وكالة الفضاء المصرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، مشيدًا بإمكانيات وكالة الفضاء المصرية، مؤكدًا أن قطاع الفضاء يعد من القطاعات الهامة.