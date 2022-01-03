حصاد تطوير المؤسسات العلاجية التابعة للصحة 2021.. تأهيل 9 مستشفيات

أعلنت المؤسسة العلاجية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن إنجازات المؤسسة في الفترة من يوليو2021 إلى 30 نوفمبر2021، وشملت الإنجازات العديد من عملية التطوير بمختلف المستشفيات العلاجية، بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات التي قدمت للمواطنين، وتهدف عملية التطوير إلى تقديم أفضل خدمة للمرضى المترددين على أقسام المؤسسة العلاجية.

عملية التطوير في المستشفيات العلاجية

وكشفت المؤسسة العلاجية عن الإنجازات التي تمت في مجال الإنشاءات خلال الفترة الماضية وشملت عدة مستشفيات كالآتي:

مستشفى هليوبوليس

تم تطوير العيادات الخارجية وقسم الغسيل الكلوي و سكن الأطباء و3 أقسام رعاية مركزة وفتح قسم رعاية، ورعاية قسطرة «سعة 15سريرًا» وتطوير قسم الحضانات والقسم الداخلي بالدور الأرضي وتجديد الواجهات وإفتتاح معمل «PCR» وتركيب خزان أكسجين سعة 11000 لتر.

مستشفى مبرة مصر القديمة

افتتاح رعاية أطفال سعة 15 سريرًا، ورعاية المبتسرين «7 حضانات» وغرف النفايات مطابقة لمواصفات مكافحة العدوى والجودة، إلى جانب نقل خزان الأكسجين «لتسليم الأرض مساحة 4200 كم2 لهيئة مترو الأنفاق طبقاً لقرار لرئيس مجلس الوزراء لسنة 2017» وإنشاء رعاية مركزة لقسطرة القلب «سعة 13 سريرًا» ونقل وتجديد غرف محولات الكهرباء .

مستشفى مبرة المعادي

تطوير العيادات الخارجية وافتتاح رعاية المبتسرين سعة 5 حضانات، وقسم للغسيل الكلوي سعة «7 ماكينات» ورعاية أطفال سعة «11 سريرا»، وأجنحة الإقامة بالدور الثاني والثالث وإنشاء غرفة عمليات قلب مفتوح ملحقة بوحدة رعاية بسعة «4 أسِرة»، وإنشاء قاعدة خرسانية وتركيب خزان أكسجين سعة 3000 لتر.

مستشفى القبطي

تم تطوير الأقسام الداخلية بـ«15 حجرة - 22 سريرا» والدور الثالث بالأقسام الداخلية بسعة «11 حجرة - 20 سريرا»، وافتتاح قسم للغسيل الكلوي سعة «5 ماكينات» وتطوير بعض أعمال البنية التحتية و الصرف.

مستشفى الإصلاح الإسلامي

تطوير غرف العمليات والتعقيم المركزي وبعض دورات المياه وأعمال الصرف وتوريد وتركيب أجهزة UPS وتجهيز قاعدة خرسانية لتركيب خزان أكسجين سعة 3000 لتر وجاري تطوير الصيدلية وتطوير المخازن.

مستشفى دار الولادة والقبطي بالاسكندرية

تم تطوير الأجنحة الفندقية وتطوير قاعة الإجتماعات وإصلاح وحدة الحضانات و الأطفال المبتسرين، كما تم تطوير وجهات المستشفى القبطي بالإسكندرية والقسم الداخلي بالدور الأول وتطوير العيادات الخارجية وتطوير وحدة الغسيل الكُلوي، فضلا عن تطويرغرف عمليات مستشفى أحمد ماهر وتطوير وحدة الغسيل الكُلوي لتزيد سعة الماكينات.

مرضى المترددين على المؤسسة العلاجية

وأضافت المؤسسة العلاجية أن عدد الحالات التي تم تقديم خدمات طبية لها بمستشفيات المؤسسة العلاجية عن الفترة من 1/1/2021م حتى 31/10/2021م، وفقا لمستند حصلت «الوطن»، على نسخة منه، بلغ 734765 مواطن.